Game of Thrones : une nouvelle série reçoit le feu vert de la plate-forme de streaming Max

L’univers de «Game of Thrones» continue de s’étendre sur HBO Max, avec la commande d’une nouvelle série adaptée des romans «Tales of Dunk and Egg», baptisée «A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight».

Une source d’inspiration sans fin. Quelques jours après avoir annoncé son intention de développer un film et une série centrés sur Aegon Ier Targaryen et sa conquête de Westeros avec l’aide de ses sœurs, Visenya et Rhaenys, la plate-forme de streaming HBO Max vient de commander une nouvelle série dérivée de l’univers «Game of Thrones», qui sera baptisée «A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight».

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.





Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Adaptation de la série de romans «Tales of Dunk and Egg», écrits par George R.R. Martin – avec «The Hedge Knight» en 1998, «The Sworn Sword» en 2003 et «The Mystery Knight» en 2010 – elle racontera l’histoire de Ser Duncan le Grand et de son jeune écuyer, Egg, près d’un siècle avant les événements de la série originale. L’auteur sera à la fois scénariste et producteur exécutif de la série, tout comme Ira Parker. Ryan Condal, le showrunner de «House of the Dragon», et Vince Gerardis, seront également présents au générique en tant que producteurs exécutifs.

Selon le synopsis officiel dévoilé par HBO Max, la série se déroulera «un siècle avant les événements de Game of Thrones. Deux héros improbables errent dans Westeros. Un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand (alias Dunk) et son jeune écuyer, Egg. Située à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'est pas encore sorti de la mémoire vivante, l'histoire suivra de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables», peut-on lire. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.