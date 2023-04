«Harry Potter» : la série est officiellement confirmée

La saga Harry Potter va bien se décliner en série, a confirmé Warner Bros., hier, à l’occasion du lancement de sa nouvelle plate-forme Max, fusion d'HBO Max et Discovery+. Un nouveau casting prendra la relève. La série est prévue pour rester à l’écran une décennie.

Harry Potter est de retour sous une nouvelle forme. Warner Bros. met fin aux spéculations et officialise la création d’une série télévisée adaptée des sept romans de J.K Rowling. «Les histoires de chacun des livres de Harry de (J.K.) Rowling deviendront une série pendant une décennie», a ainsi annoncé Max dans un communiqué, partageant par ailleurs pour l'occasion, une mini séquence vidéo.

Un nouveau casting au programme

Côté casting, de nouveaux visages camperont les personnages de la saga, a annoncé Max. Ils succèderont donc à Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint ou encore Tom Felton. En revanche, J.K. Rowling endossera la casquette de productrice exécutive. Dans un communiqué, la romancière s’est réjouie de ce nouveau projet présenté comme fidèle aux romans, dont le premier ouvrage a été publié en 1997. «L'engagement de Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d'atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir», a-t-elle souligné.

Alors que J.K. Rowling est accusée de transphobie par des associations, le PDG de HBO Casey Bloy a coupé court aux polémiques. Interrogé à ce sujet par des journalistes, en marge de la présentation à Los Angeles, il a précisé : «Notre priorité, c'est ce qui sera à l'écran».

A l’écran, ce sont donc sept saisons, une pour chaque tome, qui doivent voir le jour et dévoiler le monde de Poudlard dans les moindres détails, si l’on en croit J.K. Rowling.

La saga Harry Potter s’apprête donc à écrire un nouveau chapitre de son histoire après avoir déjà été déclinée à l'écran en huit longs métrages, entre 2001 et 2011.