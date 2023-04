CANNESERIES : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la cérémonie d'ouverture du festival international des séries ?

La saison 6 du festival international des séries cannois CANNESERIES sera lancée ce vendredi 14 avril. La cérémonie d'ouverture sera présentée par l’humoriste Camille Chamoux, et diffusée à 20h30 sur Canal+.

Partenaire officiel de CANNESERIES, Canal+ diffusera en exclusivité et en clair l'ouverture de la saison 6 du festival international des séries de Cannes, ce vendredi 14 avril à 20h30.

Coup d’envoi de la saison 6 de #CANNESERIES





Rendez-vous ce soir à 20H30 pour suivre la cérémonie d’ouverture du festival, présentée par @camillechamoux, en clair et en exclusivité sur @canalplus ! pic.twitter.com/sqgpYqrn0R — CANNESERIES (@CANNESERIES) April 14, 2023

L'humoriste Camille Chamoux, qui retrouve en 2023 l'univers des séries avec «Les Randonneuses» de Fanny Riedberger et Anna Fregonese, et la série sur Bernard Tapie de Tristan Séguéla et Olivier Demangel (en Compétition), sera la maîtresse de cérémonie depuis le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des festivals et des Congrès.

La Sélection Officielle est cette année composée de 10 séries en Compétition, 10 séries en Compétition Séries Courtes, 6 séries en Compétition Séries Documentaires, et de 4 séries Hors Compétition.

«C’est un honneur d’être la maîtresse de cérémonie de CANNESERIES car cette participation mêle plusieurs de mes passions : le stand-up, le rire, la bonne humeur et la série», a déclaré la comédienne, qui avait déjà participé au festival en 2020 pour y présenter «La Flamme».

Alors que les festivaliers poursuivront la soirée avec l’avant-première de la série dystopique «Silo» de la plate-forme Apple TV+ (dont les contenus seront disponibles dans l’offre Canal+ à partir de ce 20 avril), les téléspectateurs pourront poursuivre la soirée dès 21h05 sur Canal+Séries (ou d’ores et déjà via MyCanal) avec la série «Audrey est revenue», pépite québecoise doublement récompensée lors de la saison précédente de CANNESERIES.



Grand Prix et Prix spécial d’Interprétation, la série raconte l’histoire d’Audrey (incarnée par Florence Longpré qui signe aussi le scénario), une jeune femme de 33 ans qui, contre toute attente, se réveille un jour après un coma long de 16 ans. Elle doit réapprendre à vivre dans une époque qui lui est complètement inconnue et auprès de proches qui lui sont étrangers. La série porte un regard touchant sur le handicap et dresse un portrait de famille subtil, aussi drôle que bouleversant.