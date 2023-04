Charlène de Monaco : le prince Albert se confie sur la joie de son épouse de résider sur le Rocher

Alors que la santé et le moral de la princesse Charlène de Monaco inquiètent les Monégasques, et que des rumeurs de séparation se sont fait dernièrement plus pressantes, Hello magazine ! a ce 9 avril publié une interview exclusive du prince Albert de Monaco, dans laquelle il évoque notamment le bonheur de son épouse de résider sur le Rocher.

Tout va bien à Monaco. C'est en gros le message qu'a souhaité faire passer le prince Albert II de Monaco dans une récente interview pour le magazine Hello.

Le fils de Grace Kelly, qui a entrepris il y a plusieurs mois des travaux de grande envergure pour restaurer certaines pièces du Palais, fait savoir que ce projet rendait très enthousiaste son épouse, surtout depuis que les travaux ont mis au jour un trésor caché depuis plusieurs siècles : des fresques de la Renaissance italienne, qui sont en cours de restauration.

«Nous avions dû restaurer les fresques du jardin, qui commençaient à souffrir de l'air marin. Après les premières découvertes, nous avons décidé de poursuivre nos investigations dans le reste du palais. C'est comme ça que nous avons trouvé plus de fresques dans la galerie d’Hercule, ainsi que dans l'aile ouest du palais, ainsi que dans la salle du trône», explique le Prince.

Un trésor du XVIe siècle

Les fresques en question remonteraient à la Renaissance, et auraient été réalisées au XVIe siècle par des artistes influencés par Michel-Ange et Raphaël. «La princesse Charlene était enthousiaste et heureuse que nous ayons pu réaliser ces travaux, affirme Albert de Monaco. «L'année dernière, elle a fait visiter les appartements d'État à certains de ses invités et a pris beaucoup de plaisir à leur montrer les fresques. Cela montre à quel point le projet lui tient à cœur et son désir de partager la joie de notre famille face à ces belles œuvres», a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que de nouvelles rumeurs de divorce circulent autour du couple, qui doit célébrer ses douze ans d’union le 1er juillet prochain. Ces rumeurs sont nées il y a plusieurs mois, lorsque Charlène de Monaco était restée durant une longue période en Afrique du Sud, son pays natal. A cette époque souffrante, Charlène de Monaco semble désormais rétablie des complications d’une infection ORL, puis de la «fatigue intense» qui l’avaient tenue longtemps éloignée du Palais.

S’agirait-il de faire définitivement taire ceux qui affirment qu’ils se séparent ? Charlène de Monaco et le prince Albert étaient en tous les cas ensemble il y a quelques heures lors d’une visite en Italie, pour notamment honorer les 160 ans du Consulat de la Principauté de Monaco installé à Florence, mais aussi faire une escale au Palazzo Gondi où siège la Fondation Andrea Bocelli.