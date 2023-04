Apple TV+ sur Canal+ : les 5 séries à découvrir de toute urgence

L’accord historique entre CANAL+ et Apple TV+ va permettre aux abonnés d’avoir accès à l’intégralité des séries originales de la plate-forme de streaming de la marque à la pomme. Et voici les 5 séries à ne surtout pas manquer.

Une excitation totalement justifiée. La signature d'«un partenariat stratégique pluriannuel» entre le groupe CANAL+ et Apple TV+ va permettre à tous les abonnés à la chaîne cryptée d’avoir accès, dès le 20 avril, à l’intégralité du contenu de la plate-forme de streaming américaine. Lancée en septembre 2019 en France, Apple TV+ n’avait cessé d’étoffer son offre ces dernières années, avec des fictions de grandes qualités, dont des séries incontournables. Et voici une sélection de cinq d’entre elles qui réjouiront les téléspectateurs à coup sûr.

Severance

Une des meilleures série de l’année 2022, «Severance» est pilotée Ben Stiller et raconte l’histoire de Mark, un homme anéanti psychologiquement après le décès de sa compagne dans un accident de voiture. Incapable de poursuivre son métier de professeur d’histoire, il accepte de rejoindre Lumon Industries, une société controversée où les salariés se font implanter une puce dans leur cerveau afin de dissocier leur vie professionnelle et personnelle. Ainsi, le salarié ne connaît rien de son existence en dehors des murs de l’entreprise. Et vice versa.

Au casting, les téléspectateurs retrouvent Adam Scott, Patricia Arquette, Britt Lower, John Turturro, Dichen Lachman, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Christopher Walken, ou encore Michael Chernus. Le succès de la première saison a rapidement convaincu Apple TV+ de lancer la production d’une seconde, attendue pour la fin de l’année 2023, ou début 2024.

Ted Lasso

Lancée en août 2020 sur Apple TV+, «Ted Lasso» s’est imposée dans le cœur des téléspectateurs comme une des meilleures séries sportives. L’acteur Jason Sudeikis y incarne un coach de football américain recruté pour prendre les rênes d’un club de football du championnat anglais, l’AFC Richmond. Un sport dont il ne maîtrise aucunes règles, ce qui va rapidement créer des tensions avec la presse et les supporters locaux. Mais Ted Lasso n’est pas du genre à se laisse décourager facilement.

Débordante d’optimisme, sans toutefois manquer de drame, «Ted Lasso» a lancé la diffusion des 12 épisodes de sa troisième et dernière saison sur Apple TV+, le 15 mars dernier. Les abonnés peuvent se jeter tête baissée dans les aventures de ce coach pas comme les autres, qui a le don de toujours faire ressortir le positif en toute circonstance. Avec également Brett Goldstein, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt, Nick Mohammed, ou encore Jeremy Swift.

Téhéran

Récompensée par l’International Emmy Awards de la meilleure série dramatique en 2021, «Téhéran» suit l’histoire de Tamar, une jeune femme juive née en Iran, mais élevée en Israël où elle devenue un agent du Mossad spécialisé dans le piratage informatique. Pour sa première mission, elle est envoyée à Téhéran afin de neutraliser les défenses aériennes du pays, et empêcher l’Iran de se procurer la bombe atomique. Quand elle échoue, les choses se compliquent inexorablement pour elle.

«Téhéran» est une série au suspense haletant qui peut compter sur un casting prestigieux, notamment Niv Sultan, Sahum Toub, Shila Ommi, ou encore Glenn Close. Elle compte actuellement deux saisons, avec une troisième déjà en préparation, qui fera apparaître au générique le nom de Hugh Laurie, l’acteur connu pour son rôle dans Dr. House, qui y incarnera un inspecteur de la sécurité nucléaire sud-Africain.

Servant

Frissons garantis avec «Servant», série horrifique et thriller psychologique signé par le réalisateur du film «Sixième Sens» et de la série «Wayward Pines», M. Night Shyamalan. L’histoire suit un couple qui embauche une nourrice pour s'occuper de la poupée thérapeutique censée les aider à surmonter la mort de leur bébé, survenue quelques semaines plus tôt.

Qu'est-il arrivé au bébé ? Que diable vient faire ici cette nourrice ? Pourquoi s'évertue-t-elle avec le plus grand des sérieux à changer les couches de la poupée ? Et qui est-elle exactement ? Tous ces questions vont venir hanter l’esprit des téléspectateurs qui ne sont pas au bout de leurs surprises. Avec Rupert Grint (Harry Potter), Lauren Ambrose, Tobe Kebbell, et Neil Tiger Free.

Shrinking

Un petit bijou plein d’émotion. Dans «Shrinking», Jason Segel incarne Jimmy Laird, un psychiatre en deuil qui décide de dire à ses patients ce qu’il pense vraiment de leurs problèmes. Alors qu’il enfreint les règles éthiques de la profession, ce changement de comportement provoque des bouleversements dans la vie de ses patients, dans celle de ses proches, et évidemment dans la sienne.

Lancée en janvier dernier, cette série créée et écrite par Bill Lawrence, Brett Goldstein et Jason Segel a réussi à séduire un large public autour d’une histoire à la fois drôle et émouvante. Au casting, on y retrouve notamment Harrison Ford dans le rôle du docteur Paul Rhodes, un associé du personnage incarné par Jason Segel. Christa Miller, Jessica Williams, Michael urie, ou encore Lilan Bowden les accompagnent au générique.