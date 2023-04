Game of Thrones : George R.R. Martin révèle un détail amusant sur le nom donné à la série en développement

La nouvelle série dérivée de «Game of Thrones» sera baptisée «A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight». Un nom censé éviter certaines confusions, selon les révélations de George R.R. Martin sur son blog personnel. Explications.

Éviter toute confusion. Dans un message posté sur son blog personnel, George R.R. Martin s’est félicité de voir sa série de romans «Tales of Dunk and Egg» faire l’objet d’une adaptation par la plate-forme de streaming HBO Max (qui a été rebaptisée Max) sous le nom de «A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight». L’auteur avoue toutefois ne pas être certain que ce soit le titre définitif de la fiction en développement. Mais pour lui, une chose est certaine, la future série ne pourrait être baptisée «Dunk & Egg».

Pour quelle raison ? Selon George R.R. Martin, cela risquerait de sonner comme le nom de certaines sitcoms populaires, comme la série animée à l’humour graveleux, «Beavis & Butthead». «Il y a des millions de gens qui ne connaissent pas leur histoire (celle de Ser Duncan le Grand et de son jeune écuyer, Egg) et le nom de la série doit les intriguer. Si vous ne connaissez pas les personnages, ‘Dunk & Egg’ ressemble à une sitcom : ‘Laverne & Shirley’, ‘Abbott & Costello’, Beavis & Butthead’. Donc, non. Nous voulons que le mot chevalier (‘Knight’ en anglais) figure dans le titre. La chevalerie et ses valeurs doivent être le thème central de ces histoires», explique George R.R. Martin.

L’auteur sera à la fois scénariste et producteur exécutif de la série, tout comme Ira Parker. Ryan Condal, le showrunner de «House of the Dragon», et Vince Gerardis, seront également présents au générique en tant que producteurs exécutifs. Elle racontera l’histoire de Ser Duncan le Grand et de son jeune écuyer, Egg, près d’un siècle avant les événements de la série originale.