Ahsoka : Lars Mikkelsen donne quelques précisions alléchantes sur la série

La série «Ahsoka» verra le redoutable Grand Amiral Thrawn faire son retour dans la galaxie Star Wars en août prochain sur Disney+. Et son interprète à l’écran, Lars Mikkelsen, vient de dévoiler quelques détails croustillants sur ce qui attend les fans.

On se frotte les mains à l’avance. Après avoir prêté sa voix au personnage du Grand Amiral Thrawn dans la série animée «Star Wars : Rebels», Lars Mikkelsen aura le plaisir d’incarner un des vilains les plus redoutables de la galaxie dans «Ahsoka» dont le lancement est prévu en août prochain sur Disney+. L’acteur danois de 58 ans s’est récemment entretenu avec le site américain Collider à propos de la série pilotée par Dave Filoni, dont il admire le travail. L’occasion de dévoiler quelques détails intéressants sur ce qui attend les fans.

«L’écriture de Dave est excellente. Très solide. Et tous les personnages ont leurs propres objectifs, et vous n’allez probablement pas comprendre ce dont il s’agit exactement jusqu’à la toute dernière scène, et j’apprécie cela. J’aime cette écriture qui prend en considération l’intelligence des téléspectateurs, qui s'apprécie jusqu’à l’ultime révélation», lance-t-il.

Dans «Star Wars : Rebels», le Grand Amiral Thrawn ne montre aucune pitié dans sa poursuite des principaux protagonistes, dont Ahsoka, Sabine Wren, ou encore le Jedi Ezra Bridger. La série animée se termine d’ailleurs quand ce dernier parvient à le piéger avec un purrgil – cette créature mythique aperçue par Grogu dans la saison 3 de «The Mandalorian» – avant que celui-ci ne les propulsent tous les deux dans l’hyperespace. La série «Ahsoka» devrait dès lors nous révéler ce qui est advenu du Grand Amiral Thrawn entre-temps. Mais aussi le sort d’Ezra Bridger, un des personnages préférés de la communauté de fans.