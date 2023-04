BTS : J-Hope devient le deuxième membre du groupe à rejoindre l'armée

Appelé à son tour à remplir ses obligations, le membre du groupe phénomène BTS J-Hope entame ce mardi 18 avril son service militaire en Corée du Sud, emboîtant ainsi le pas à Jin, l'aîné du boys band, qui avait été le premier à s'y soumettre en décembre.

En Corée du Sud, tout homme valide doit théoriquement s'enrôler pour le service militaire avant l'âge de 28 ans, et servir pendant 18 à 21 mois sous peine d'emprisonnement.

Alors qu'ils avaient déjà bénéficié d'une révision du texte de loi qui repoussait l'âge limite d'enrôlement de 28 à 30 ans pour certaines personnalités, les BTS semblent cette fois ne pas pouvoir y échapper.

Deuxième membre, sur les sept que compte du boys band K-pop au succès planétaire, à rejoindre l'armée, J-Hope (dont le nom complet est Jung Ho-seok) entame ainsi ce mardi 18 avril cinq semaines de classes dans un camp d'entraînement de l'armée, a rapporté l'agence de presse Yonhap. Il emboîte ainsi le pas à Jin, l'aîné du groupe, qui avait été le premier à s'y soumettre en décembre.

La star de 29 ans a publié lundi des photos de lui sur Weverse, la plateforme communautaire de fans créée par le label de BTS Hybe, avec sa nouvelle coupe de cheveux, très courte, réglementaire. «Je vous aime, ARMY. Je m'en vais et je reviendrai en bonne santé», a-t-il déclaré.

#BTS' #Jhope shared a selfie showing his new haircut as well as a brief message for his fans ahead of his military enlistment.





"I will return healthy and well!!" his handwritten letter and caption read.







— PhilSTAR L!fe (@philstarlife) April 18, 2023