La Zarra : quelle affection touche les cordes vocales de la chanteuse ?

La chanteuse La Zarra, qui représentera la France lors du prochain concours de l’Eurovision, a révélé avoir perdu sa voix «pendant six mois». Elle ne l’a retrouvée que depuis trois semaines.

Les limites ont été atteintes. Contrainte d’annuler deux concerts ce week-end en raison d’un «problème personnel», la chanteuse québécoise La Zarra – qui représentera la France le 13 mai prochain à Liverpool lors du concours de l’Eurovision avec son titre «Évidemment» – a révélé avoir perdu sa voix «pendant six mois» dans un entretien avec le journal Le Parisien. Elle ne l’aurait retrouvé que depuis trois semaines, et précise avoir également souffert d’un «épuisement émotionnel».

Qu’est-il arrivé à ses cordes vocales ? Si aucune information officielle n’a été révélée sur l’état de santé de La Zarra, il peut arriver aux chanteurs de souffrir d’une aphonie, ou extinction de voix, en raison d’un dysfonctionnement des cordes vocales. Cela peut être causé par une lésion des cordes vocales, ou une affection particulière pouvant être due à un surmenage vocal, à une infection virale, à une lésion (causée par un kyste, des polypes, etc.), ou encore avoir une cause psychologique, rapporte le site passeportsante.net.

Dans le cas de La Zarra, c'est la durée de sa perte de voix (six mois) qui paraît être le plus inquiétant. Il faut espérer désormais qu’elle soit en mesure de se reposer afin de préparer au mieux le concours de l’Eurovision. Sa tournée de promotion prévue à Paris, ce jeudi 19 avril, a par ailleurs été annulée. «Je ne vais pas mentir j’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d'autres fois que c'est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible», a-t-elle expliqué dans les colonnes du Parisien.