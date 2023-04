The Mandalorian, saison 3 : cette trahison colossale pourrait rebattre toutes les cartes (SPOILERS)

Diffusé la semaine dernière, l’avant-dernier épisode de la saison 3 de «The Mandalorian» pourrait contenir les derniers indices d’une trahison majeure à venir au moment de la conclusion de ce chapitre. Attention, spoilers !

La surprise serait colossale. Baptisé «Les Espions», le septième épisode de la saison 3 de «The Mandalorian» a révélé que Moff Gideon se cachait sur une base secrète située sur la planète Mandalore depuis son évasion réussie du vaisseau qui l’emmenait droit en prison. La conclusion de l’épisode 5 avait par ailleurs vu un pilote de la Nouvelle République identifié l’engin, dans lequel se trouvait un morceau d’armure en Beskar, l’alliage utilisé exclusivement par les Mandaloriens.

Aussi, lors de l’opération menée par Bo-Katan Kryse et un groupe de Mandaloriens – dont Din Djarin – sur leur planète natale pour tenter de retrouver le lieu où se situait la Grande Forge, ces derniers se sont retrouvés pris dans un piège tendue par Moff Gideon et ses hommes. Détail important : tous portent désormais des armures en Beskar parfaitement forgées avec des cornes similaires à celles présentes sur le casque de… l’Armurière. Selon plusieurs théories de fans, le dernier épisode pourrait révéler la trahison de cette dernière au profit de Moff Gideon, en souvenir de l’époque où le Seigneur Sith Dark Maul était en possession du Darksaber, et régnait sur Mandalore.

Un large faisceau d’indices

L’Armurière est le leader spirituel des Fils de la Death Watch, un culte qui s’inscrit dans la continuité de la Death Watch, un groupe terroriste apparu pendant la Guerre des Clones, qui n’a jamais cessé de déstabiliser le gouvernement pacifique autrefois en place avec l’objectif d’imposer ses pratiques strictes.

La Death Watch a été membre de la Shadow Collective, l’organisation dirigée par le redoutable Dark Maul, qui s’empara du Darksaber après avoir vaincu le leader des Mandaloriens, Tor Vizla, lors d’un duel à mort, avant d’exécuter la duchesse Sabine Kryze qui avait réussi à installer une démocratie sur Mandalore. La présence de cornes sur les casques de certains Mandaloriens date de cette époque. Et l’Armurière est la seule à arborer ces cornes dans la série (sauf, désormais, sur les armures en Beskar de Moff Gideon et de ses hommes).

Selon la théorie des fans, l’Armurière pourrait dès lors être loyale à Dark Maul. Certains affirment même qu’elle pourrait être Rook Kast, qui fut membre de son équipe de Super Commandos pendant le Siège de Mandalore durant la Guerre des Clones, et qui était le bras droit de Gar Saxon, membre de la Death Watch et fidèle serviteur de Dark Maul.

Une trahison qui pourrait faire date

Dans la série, de sérieux soupçons ont commencé à naître au moment où elle a autorisé Bo-Katan Kryse a enlevé son masque bien que l’Armurière soit une fervente défenseure du Credo Mandalorien qui interdit formellement une telle pratique (ses disciples se montrent d’ailleurs très surpris quand elle consent à laisser Bo-Katan enlever son casque). Elle ne s’attendait probablement pas à ce que Din Djarin réussisse à se baigner dans les Eaux-vives de Mandalore en raison de la réputation de la planète jugée comme inhabitable. Et que cela mène à une opération de reconquête de leur planète.

La théorie des fans voudrait que l’Armurière ait elle-même organisée l’évasion de Moff Gideon, forgée les armures en Beskar que lui et ses hommes utilisent, et conduit consciemment Bo-Katan et les autres Mandaloriens dans l’embuscade tendue par ce dernier tout en s’arrangeant pour ne pas être présente au moment où cela allait se produire (elle s’est proposée d’accompagner les blessés sur leur vaisseau placé en orbite de Mandalore avant la mission pour trouver la Grande Forge). Avec quel objectif précis, et/ou en échange de quoi ? Cela reste à définir.

Mais si cette théorie venait à se vérifier dans le dernier épisode de la saison 3, prévu pour être mis en ligne le 19 avril sur Disney+, cela ne manquerait pas d’impacter durement Din Djarin étant donné l’importance qu’a eu l’Armurière tout au long de sa vie, lui qui a été élevé par les Fils de la Death Watch après la mort de ses parents, et qui a toujours suivi leur code à la lettre. Une trahison qui ferait date dans l’histoire de Star Wars.