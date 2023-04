CANNESERIES : découvrez le palmarès de la saison 6 du festival international des séries de Cannes

La cérémonie de clôture du festival CANNESERIES 2023 a eu lieu ce mercredi 19 avril. La série norvégienne «Power Play» a beaucoup séduit les jurés qui lui ont attribué deux prix, dont celui de la Meilleure Série. Découvrez les autres lauréats de la 6e édition de ce festival international des séries devenu incontournable.

Clap de fin pour la saison 6 de CANNESERIES. Le palmarès a été dévoilé ce mercredi 19 avril. Le festival international des films cannois a décerné le Prix de Meilleure série - le plus prestigieux - à la norvégienne «Power Play» (ansi que celui de la Meilleure musique, voir plus bas). Cette comédie décalée à la «Veep», inspirée d’une histoire vraie, retrace le parcours de Gro Harlem Brundtland, la première femme Première Ministre de Norvège, une médecin militante pour le droit à l’avortement, qui à la fin des années 1970 s’était retrouvée presque par hasard engagée en politique.

Le prix de la Meilleure série documentaire - le premier de l’histoire de la compétition cannoise - a été décerné à la belge «Draw for Change !», une série percutante qui aborde des sujets comme le féminicide ou la représentation des femmes. Elle suit des illustratrices dans divers pays du monde, des artistes rebelles qui sont menacées parfois par la censure, voire la peine de mort comme dans le premier épisode, qui se passe à Idlib en Syrie.

Le prix de la Meilleure série courte est revenu à la série espagnole «The left Handed Son». Adaptée du roman de Rosario Izquierdo, sociologue connue pour ses recherches sur l’exclusion sociale des femmes, elle suit Lola, «mère sévillane de classe aisée qui voit son fils cadet sombrer au sein d’un groupe radical. En tentant de le comprendre et de le récupérer, elle va se rapprocher de Maru, mère d’une autre classe sociale, qui vit une situation similaire à la sienne.»

Le prix de la Meilleure Performance est revenu à Dar Zuzovsky pour son rôle dans «Corduroy». Série de la cinéaste indépendante Hadas Ben Aroya, dont les films ont été remarqués aux festivals de Berlin et de Locarno, «Corduroy» «plonge dans un Tel-Aviv à grande vitesse, la jeunesse locale, les nuits folles, la vie dans les start-ups censées avoir le vent en poupe, jettant un regard neuf et irrévérencieux sur les relations amoureuses et intimes.»

Le prix spécial d’interprétation a été décerné au casting de la série «Carthago». Découvert à CANNESERIES en 2019 avec Nehama, Reshef Levi est de retour avec cette série à l’humour corrosif, inspirée d’une histoire vraie vécue par son propre père emprisonné dans le camp Carthago, qui recensait au milieu de l’Afrique les opposants à l’empire britannique dès 1942.

Le prix du public a été attribué aux Combattantes, avec Julie de Bona.

Joey Solowey («Transparent»), pour qui «on regarde des films pour s'échapper, et des séries pour se sentir à la maison», a reçu le Prix de l’Engagement Konbini dédié aux talents ou séries qui se sont distingués par leur qualité artistique et leur dimension révolutionnaire, sociétale, innovante.

Showrunner et scénariste, JOEY SOLOWAY reçoit ce soir le Prix de l’Engagement @KonbiniFr 2023 !





Récompensée pour l’ensemble de sa carrière, Sarah Michelle Gellar, l’interprète de «Buffy contre les Vampires», est montée sur scène pour recevoir le Canal+ Icon Award.

Le Prix du Meilleur scénario est attribué à «Bargain». Cette série sud-coréenne «manie le genre à merveille pour dénoncer les travers d’une société ultra individualiste», et «nous embarque, à coups de plans séquences magistraux, dans une descente aux enfers sans fin.»

Le prix de la Meilleur Musique est revenu à «Power Play».

