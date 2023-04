Apple TV+ sur Canal+: 8 documentaires à voir absolument

Depuis ce jeudi 20 avril les abonnés CANAL+ ont accès gratuitement à l’intégralité du catalogue de la plate-forme de streaming Apple TV+. Voici 8 suggestions de passionnants documentaires.

1971 : the year that music changed everything (2021)

Signé par les équipes du film «Amy» (Oscar en 2016), ce documentaire replonge dans la bouillonnante 1971, une année de bouleversements politiques et culturels marquée par l’innovation musicale.

Planète préhistorique (2022)

Ce docu-série spectaculaire produit par Jon Favreau («Iron Man», «Mandalorian»...) et signé par l’équipe de «Planète Terre», est narré par le scientifique et naturaliste David Attenborough. «Planète préhistorique» convoque les dernières connaissances paléontologiques et technologies de pointe pour offrir un documentaire animalier immersif sur les êtres qui peuplaient la Terre il y a 66 millions d'années. A noter qu'une saison 2 arrive tout prochainement.

The me you can’t see (2021)

Co-créée par Oprah Winfrey et le prince Harry, «The Me You Can’t See», voit la célèbre animatrice et le fils de Charles III parler ouvertement de santé mentale et de bien-être émotionnel, tout en se livrant sur leurs propres parcours et épreuves personnelles. D'autres célébrités participent elles aussi à la série, dont Lady Gaga et Glenn Close.

Visible out on television (2020)

Cette série documentaire analyse la manière avec laquelle les gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et non binaires ont été représentés à la télévision depuis les années 1950 à travers des images d'archives, des reportages, mais aussi de nombreux témoignages.

Billie Eilish : the world’s little blurry (2021)

Réalisé par R.J Cutler, «Billie Eilish : The World’s A Little Blurry » raconte la véritable histoire de l’autrice-compositrice-interprète et son ascension vers la renommée mondiale.

The Velvet Underground (2019)

Réalisé par le cinéaste Todd Haynes («Safe», «Carol», «Loin du Paradis»...), «The Velvet Underground» montre comment le groupe de rock est devenu l'un des plus vénérés au monde.

STILL : A Michael J. Fox Movie (dès le 12 mai)

Réalisé avec la participation de Michael J. Fox lui-même et de ses proches, «STILL : A Michael J. Fox Movie» est un documentaire intimiste qui retrace la vie publique de l'acteur de la saga «Retour vers le Futur».

Sa vie privée est aussi largement abordée, notamment le diagnostic de sa maladie de Parkinson, à l’âge de 29 ans, et les difficiles années qui ont suivi.

Boys State (2020)

Documentaire récompensé du prix du Grand jury du festival Sundance, «Boys State» plonge au cœur du concept même de la démocratie, au travers d'une captivante immersion dans un programme d’une semaine organisé tous les ans au Texas, au cours duquel un millier de lycéens se réunissent pour une simulation de grande envergure : établir leur propre gouvernement.