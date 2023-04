The Mandalorian, saison 4 : date de sortie, casting, intrigue…Tout ce que l’on sait déjà

La saison 3 de «The Mandalorian» est dans le rétroviseur, et il est temps désormais de se pencher sur le quatrième chapitre. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Une nouvelle aventure se prépare. Après une saison 3 plutôt inégale d’un point de vue narratif, «The Mandalorian» regarde définitivement vers l’avenir. Din Djarin a réussi à se débarrasser de Moff Gideon – bien que sa mort ne soit pas tout à fait certaine – avec l’aide de Bo-Katan Kryse, cette dernière parvenant à unir les Mandaloriens derrière elle pour reprendre le contrôle de leur planète, Mandalore, des mains de l’Empire.

Din Djarin a officiellement adopté Grogu – qui se fait désormais appeler Din Grogu (certains fans enragent, affirmant que cela aurait dû être Grogu Djarin selon la tradition mandalorienne) – et s’est vu offrir un logement sur Nevarro par Greef Karga. Il a également proposé ses services à l’officier Carson Teva, en tant que contractuel indépendant effectuant des missions pour le compte de la Nouvelle République. Et ce dans le plus grand secret.

Que sait-on de l’intrigue ?

Pour le moment, pas grand-chose. On sait que Jon Favreau, le créateur de la série, a déjà confirmé que l’écriture du scénario était déjà bouclée. La conclusion du dernier épisode de la saison 3 est clairement une indication de ce qui attend les fans à l’avenir. À savoir des missions cousues main qui verront Din Djarin et son fils adoptif, Din Grogu, réaliser des missions à la recherche d’anciens membre de l’armée impériale.

On sait aussi que le producteur Dave Filoni est en charge de la série «Ahsoka», qui débarquera en août sur Disney+, et dont l’action se déroule dans la même période que «The Mandalorian». Et marquera le retour du redoutable Grand Amiral Thrawn dans l’équation. Le scénario de cette série pourrait contenir des informations capitales sur ce qui attend Din Djarin et Grogu dans la saison 4.

Qui sera au casting ?

Bien évidemment, Pedro Pascal sera présent pour enfiler son armure. Le fait que Din Djarin se soit installé sur Nevarro laisse supposer que Carl Weathers réapparaîtra sous les traits de Greef Karga. Le robot IG-11 ayant été remonté pour devenir le marshal de Nevarro indique que le nom de Taika Waititi, qui double le droïde, sera lui aussi au générique. Paul Sun-Hyung Lee, qui incarne Carson Teva, sera probablement de retour.

D’autres personnages incontournables des trois saisons précédentes devraient faire des apparitions plus ou moins régulières, comme Katy O’Brian dans le rôle de l’espionne impériale Elia Kane, Katee Sackhoff dans celui de Bo-Katan Kryse, ou encore d’Emily Swallow dans le costume de l’Armurière.

Quand sera-t-elle diffusée ?

La saison 4 de «The Mandalorian» n’a pas encore été officiellement commandée par Disney+. Ce qui indique que la production n’a pas encore commencé. Si on prend en considération le tournage et le temps de post-production, il est fort probable qu’il faudra attendre le début de l’année 2025 avant de découvrir cette saison 4.