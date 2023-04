Twilight : un projet de série en cours de développement

Après les films portés par Kristen Stewart et Robert Pattinson, adaptés des romans à succès de l'auteure Stephenie Meyer, une série pourrait bien voir le jour.

Une nouvelle vie pour la saga «Twilight». Selon The Hollywood Reporter, une série télévisée serait en cours de développement au sein de la société de production Lionsgate Television.

Si le projet n’en est qu’à ses débuts, il devrait impliquer l’auteure Stephenie Meyer, d’après leurs sources. La saga littéraire à succès de Stephenie Meyer, lancée en 2005 avec «Fascination» puis déclinée en plusieurs romans dont «Tentation», «Hésitation» et «Révélation», avait donné naissance à cinq films devenus de véritables blockbusters. Des longs métrages qui ont rapporté plus de 3,4 milliards de dollars de recettes dans le monde, rappelle le magazine américain.

Sortie entre 2009 et 2012, la franchise cinématographique Twilight, narrant les aventures et amours difficiles d'une humaine, Bella, et d'un vampire, Edward Cullen, était campée à l'écran par Kristen Stewart et Robert Pattinson. Des rôles qui ont permis aux deux acteurs d'être érigés au rang de stars.

Pour l'heure, aucun diffuseur, ni date de sortie n'ont été annoncés pour cette série dont on ne sait pas si elle sera un remake, ou si elle offrira un nouveau visage à la saga.

En 2020, quinze ans après le premier tome de Twilight, Stephenie Meyer avait ainsi publié un nouvel ouvrage intitulé «Midnight Sun» (Soleil de Minuit), racontant pour la première fois, la rencontre entre les deux héros de la saga du point de vue d'Edward Cullen.