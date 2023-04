Ted Lasso : Hannah Waddingham animera une émission musicale spéciale Noël sur Apple TV+

Hannah Waddingham, qui incarne l’irrésistible Rebecca Welton dans la série «Ted Lasso» sur Apple TV+, sera aux commandes de l’émission musicale de Noël, a annoncé la marque à la pomme. Un événement à découvrir au mois de décembre 2023.

Une femme aux multiples talents. Hannah Waddingham n’est pas uniquement une comédienne remarquable, lauréate de l’Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021 pour son rôle dans la série «Ted Lasso», elle est aussi une chanteuse professionnelle dont le timbre de voix est absolument saisissant. Les fans de la fiction diffusée sur Apple TV+ - désormais accessible gratuitement pour tous les abonnés CANAL+ - en savent quelque chose pour l’avoir entendue chanter à plusieurs reprises dans la série. Dont ce chant de Noël, «Carol of the Bells», à la fin du quatrième épisode de la saison 2.

Cela paraît dès lors tout à fait à propos d’apprendre que la plate-forme de streaming de la marque à la pomme a décidé de lui confier l’animation de son émission musicale prévue pour les fêtes de Noël 2023. Peu d’informations ont été dévoilées pour le moment, si ce n’est que le programme sera intitulé «Hannah Waddingham : Home for Christmas», et que plusieurs invités prestigieux viendront y faire un passage. L’enregistrement se déroulera devant un public dans la salle du London Coliseum. C’est la société de production Done+Dusted, qui a déjà produit le «Mariah Carey’s Magical Christmas Special» en 2021, qui sera en charge du spectacle.

Petit détail amusant concernant Hannah Waddingham, pour ceux qui voudraient briller en société lor d’un prochain dîner entrer amis : elle est la comédienne qui incarne le personnage de Septa Unella dans la série «Game of Thrones», qui accompagne Cersei Lannister lors de sa marche de la honte dans les rues de King’s Landing, avant que cette dernière ne se venge en la laissant en pâture à la version zombifiée de La Montagne.