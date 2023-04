Les 11 meilleures séries romantiques à voir en 2023

Amours torrides, amours indélébiles, ou amours impossibles... Le cœur a ses raisons que les séries connaissent bien et puisque le printemps, propice aux élans, est là, voici les meilleures romances à voir en 2023.

Love to Hate You (déjà disponible)

De la haine à l’amour, il peut n'y avoir qu’un pas dit-on, en tout cas c’est ce dont s’amuse cette série coréenne, qui met en scène une avocate badass qui «déteste perdre face aux hommes», et qui se voit contrainte de simuler une relation avec un de ses clients, un acteur en vogue. Problème supplémentaire, ce dernier est tellement fleur bleue que pour éviter tout chagrin d'amour il a décidé de se méfier des femmes comme de la peste et de jouer à fond la carte du cynisme…

Liaison (déjà disponible)

Le thriller de Virginie Brac («Engrenages», «Cheyenne et Lola») avec Vincent Cassel et Eva Green en têtes d’affiche mêle politique, espionnage et... histoire d’amour. Diffusée sur Apple TV+ (disponible via MyCanal à partir du 20 avril), la série suit deux agents qui doivent collaborer pour contrecarrer des cyberattaques menaçant le Royaume-Uni. Mais pas facile pour eux de faire abstraction de leur explosive relation amoureuse passée.

Heartstopper saison 2 (à venir)

Dans cette comédie romantique anglaise écrite par Alice Oseman qui a fait chavirer de nombreux ados, Nick et Charlie, deux lycéens que tout sépare a priori, voient peu à peu leur amitié se transformer en amour. La saison 2 n'a pas encore de date de sortie sur Netflix mais devrait arriver très prochainement.

George et Tammy (dès le 27 avril)

Diffusée entre le 4 décembre 2022 et le 8 janvier 2023 sur Showtime, et à découvrir à partir du 27 avril sur Paramount+, cette mini-série en six épisodes de 52 minutes créée par Abe Sylvia met en vedette Jessica Chastain et Michael Shannon, interprétant les légendes de la musique country Tammy Wynette et George Jones, couple emblématique dont la relation compliquée mais durable a inspiré des chansons mythiques. «Avec plus de 30 chansons country numéro 1 à eux deux, dont les duos «We're Gonna Hold On», «Golden Ring» et «Near You», l'héritage de George et Tammy, tant sur le plan musical que romantique, reste l'une des plus grandes histoires d'amour jamais racontées.»

Daisy Jones & the Six (déjà disponible)

Adaptée du best-seller de Taylor Jenkins-Reid, qui raconte l’ascension d’un groupe de rock (inspiré librement de Fleetwood Mac), cette délicieuse romcom rétro menée par Sam Caflin et Riley Keough pour Amazon Prime plonge sur une BO enivrante dans la Californie aux effluves de patchouli des années 1970.

Virgin River saison 5 (à venir)

C’est la série à l’eau de rose que tout le monde regarde en cachette sur Netflix. Virgin River devrait dévoiler les épisodes de sa saison 5 en 2023. Le cliffangher à la fin de la saison 4 (dont on ne dévoilera rien ici) a laissé tous les fans sur leur faim mais patience... On revoit la bande-annonce de cette dernière saison en date (en attendant la suivante) :

Septième Ciel (déjà disponible)

Composée de dix épisodes de moins de 30 minutes, cette série de Clémence Azincourt à voir sur OCS explore avec beaucoup d’humour et de sensibilité un sujet très rarement traité : l’amour chez les plus de 70 ans. La série raconte plus précisément l'histoire d'un coup de foudre entre deux pensionnaires d'une résidence pour personnes âgées.

Sex education saison 4 (à venir)

La saison 4 de «Sex Education», qui devrait arriver à la fin de l'année 2023 sur Netflix, en dévoilera plus sur la relation (plus contrariée que jamais) de Maeve et Otis. Il faudra en profiter car l'actrice Emma Mackey (tout comme Ncuti Gatwa parti chez «Doctor Who») a confirmé son départ à l’issue de la prochaine saison de cette chouette série, crue, mais pas dénuée de romantisme.

Emily in Paris saison 3 (et 4 à venir)

Pour l'heure, la date de sortie de la saison 4 d'«Emily in Paris» n'a pas été dévoilée, mais pourrait bien arriver comme la précédente en décembre. Les fans brûlent en tous cas d’envie de connaître la suite des amours contrariées entre Emilie et ses deux coups de cœur Alfie et Gabriel. À moins que la jeune Américaine, en vadrouille dans un Paris de carte postale, ne succombe au charme d’un nouvel élu ?

Irrésistible (à venir)

Camélia Jordana sera bientôt l’héroïne d’une série Disney+. Intitulée «Irrésistible» et créée par Clémence Madeleine-Perdrillat - qui a dirigé l'écriture de la saison 2 de la série d'Arte «En thérapie» - il s’agira d’une comédie romantique à découvrir en 2023. La chanteuse y jouera une créatrice de podcasts à succès qui a un coup de foudre pour un mathématicien. Mais dès qu'elle se trouve en sa présence, elle éprouve des crises de panique dues au traumatisme que lui a laissé une précédente rupture.

Euphoria saison 3 (à venir)

Aucune sortie n’a pour l’heure été annoncée, mais gageons qu’elle aura lieu avant la fin de 2023 sur HBO. Selon les dernières indiscrétions sur le scénario des prochains épisodes, la (très trash) série à succès avec Zendaya, qui met en scène des adolescents dont la vie est cabossée par les drogues et les chagrins (parfois d'amour), pourrait faire un bond de cinq ans dans le futur. Où en seront - en particulier côté affectif - les personnages, jusqu'alors lycéens ? Un futur qui va s'avérer passionnant à découvrir.