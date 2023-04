Couronnement de Charles III : ce jour où le roi a rencontré Camilla

Entre eux, ce fut l’amour au premier regard. Le prince Charles et son épouse Camilla Parker, mariés en 2005 et désormais roi Charles III et «reine consort», se sont rencontrés pour la première fois à un match de polo à Windsor en… 1971.

«Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père. Ça nous fait quelque chose en commun», aurait, le jour de leur toute première rencontre, glissé Camilla, 24 ans, dans le creux de l’oreille de Charles, 22 ans. C’était en 1971. Bien avant de devenir roi et reine consort d’Angleterre, Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles étaient tombés fous amoureux l’un de l’autre un beau jour de match de polo.

Elisabeth Gouslan, journaliste et auteure de «Meghan où le désespoir des princesses», a raconté la scène à Flavie Flament dans Jour J : «elle est dans une loge d'où elle sait qu'elle va surplomber Charles et elle l'encourage (...) Il perd ce match, mais il gagne un coup de foudre». Les deux jeunes gens se découvrent un même sens de l’humour et une irrépressible attraction l'un pour l'autre. Leur amour est immédiat et passionné, mais interdit.

Aussi rock'n roll et libre soit elle à cette époque, comme le rapporte encore Elisabeth Gouslan - Camilla «sort dans les boîtes, elle aime le rock, elle fume vingt Marlboro par jour, elle boit du gin et des cocktails» - elle est déjà promise à un autre homme et même déjà fiancée à Andrew Parker Bowles. Mais cela n’empêchera pas les deux amoureux de continuer à vivre une histoire clandestine. A quelque chose malheur est bon, cela épargne à Camilla la pression familiale et médiatique dont elle aurait pu souffrir en tant que petite-amie officielle du futur roi.

La distance va cependant compliquer un peu plus leur romance, quand Charles part servir dans la Royal Navy. Huit mois s’écoulent et Camilla se fiance à Andrew Parker Bowles, qu’elle épouse ensuite en 1973. Cinq and plus tard, Charles fait la rencontre de Diana Spencer après avoir un temps fréquenté la sœur de cette dernière.

«Trois dans ce mariage»

Fiancés en février 1981, Charles et Diana se marient en juin de la même année. Mais la relation, qui semble d'abord aux yeux du public digne d’un conte de fées, se détériore très rapidement. Alors que leurs enfants William et Harry, naissent en 1982 et 1984, le prince Charles renoue avec Camilla dès 1986. La princesse Diana dira avoir eu connaissance de cette relation, comme au journaliste Martin Bashir en 1995, lors de la tristement fameuse interview pour la BBC. «Oui, je l'étais (au courant), avait dit Diana, mais je n'étais pas en position pour y faire quoi que ce soit», avait déclaré la princesse de Galles, avant de confier cette phrase restée célèbre : «Nous étions trois dans ce mariage, c’est un peu beaucoup».

En 1989, le «tampongate», la conversation téléphonique intime entre le prince Charles et Camilla, fait les gros titres des taboïds. «Mon Dieu, je veux sentir mon chemin le long de toi, tout le long de toi, de haut en bas», aurait dit Charles. «En quoi vas-tu te transformer ?», lui aurait répondu Camilla. «Une culotte ?». «Ou, Dieu nous en préserve, un Tampax. Ça serait bien ma chance», lui aurait répondu Charles.

En 1992, soit trois ans après cet appel enregistré illégalement, Charles et Diana se séparent. Leur divorce est prononcé en 1996. L’année suivante, la princesse succombe à un accident de voiture à Paris.

En 1997, soit peu de temps avant la disparition de la princesse, Charles se charge d’organiser la fête d’anniversaire de celle qui fait battre son cœur depuis alors 26 ans. Divorcée d'Andrew Parker Bowles en 1995, Camilla, 50 ans, est à ce moment-là célibataire, mais encore très peu appréciée, pour ne pas dire détestée, par les Britanniques, qui la considèrent toujours comme la méchante maîtresse qui a provoqué l'échec du mariage de Charles et de (la si douce et si gentille) Diana.

Mais de clandestinité, il n’est plus l'heure. Et s’il n’est pas question pour la Reine Elizabeth II d'accueillir tout de suite en public Camilla à bras ouverts, sa présence lors d’un événement familial suffit à officieusement faire entrer la compagne de Charles dans le giron familial. En 2003, Charles s’installe officiellement sous le même toit que Camilla, puis l'épouse en 2005.

Titrée dès lors princesse de Cornouailles - laissant à la postérité le titre de princesse de Galles à Diana - Camilla gagnera par la suite peu à peu le cœur des Britanniques, en multipliant notamment des engagements auprès d’associations. Ce 6 mai 2023, c’est donc cinquante-deux ans après être tombés amoureux l’un de l’autre que Charles et Camila vont être côte-à-côte couronnés.