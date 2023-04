Brad Pitt : l'acteur prendra le volant d'une F1 au Grand Prix de Grande-Bretagne

Brad Pitt s'apprête à affronter la star de la F1 Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne, pour les besoins de son prochain blockbuster.

Brad Pitt à toute berzingue. Pour les besoins de son prochain film qui se déroulera dans le milieu de la F1, l’acteur américain a obtenu une autorisation spéciale pour terminer en juillet prochain le premier tour de parade du Grand-Prix de Grande-Btretagne sur le circuit de Silverstone, contre l'as de la F1 Lewis Hamilton.

«Ce sera assez envahissant en termes de production, c'est quelque chose que nous devons contrôler d'une certaine manière, mais ce sera une autre façon de montrer que la F1 ne s'arrête jamais», a expliqué le président de la F1, Stefano Domenicali, cité par Racefans.

Dans ce film - dont Lewis Hamilton sera l'un des producteurs - Brad Pitt jouera un pilote vétéran qui sort de sa retraite pour encadrer un jeune champion. «Regarder Brad Pitt en tête du peloton du Grand Prix de Grande-Bretagne sera un moment incroyable et surréaliste pour les téléspectateurs et les fans, à Silverstone en juillet», s’est exclamé un fan de F1 pour le Sun.

Cette autorisation de rouler sur le circuit de Silverstone, risquée car elle met des millions d’euros de voitures en jeu, a été demandée pour garantir que les images du long-métrage d’Apple qui plonge dans le monde de la Formule 1 soient aussi réalistes que possible. Le tournage aura d'ailleurs lieu dans divers endroits au cours de la saison de F1 pour capturer de vrais pilotes en action.

Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, cité par GPblog, estime que le film sera un formidable outil de promotion de ce sport mécanique, expliquant que bien que «Drive to Survive» (série de Netflix) ait beaucoup fait pour la popularité du sport, la Formule 1 doit désormais envisager d'autres options. «Les Simpson ont duré 20 ans, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions qui durent aussi longtemps. ‘Drive to Survive’ est merveilleux. Mais nous ne pouvons pas compter sur la série pour être notre seul véhicule de promotion pour toujours. (…) Nous avons déjà vu une partie de ce qu'ils vont faire, et comment ils filmer ces voitures sous tous les angles. Ils ont pris la technologie de ‘Top Gun’, et ça va être incroyable.»

«Le meilleur film jamais tourné sur la F1»

Le film, qui devrait sortir en 2024 ou 2025, promet d’être particulièrement spectaculaire puisque c'est Joseph Kosinski («Top Gun : Maverick») qui sera derrière la caméra et Jerry Bruckeimer («Jours de Tonnerre») à la production.

«J'ai été particulièrement impressionné par la technologie qu'ils nous ont montrée», a déclaré en octobre dernier le directeur de l'équipe Haas, Gunther Steiner, selon les propos rapportés par Insider. «Ils l'ont utilisé pour faire ‘Maverick’, je ne savais pas que cela existait, donc je pense qu'ils sont les meilleurs en ce moment pour faire quelque chose comme ça.»

«C'est un projet vraiment cool», a déclaré en juin Lewis Hamilton, qui est également répertorié en tant que conseiller. «Nous travaillons déjà sur le scénario (…) ce qui est amusant, c’est passer du bon temps avec Brad, ce qui est assez épique.» «Je sais que nous allons faire le meilleur film de course qui ait jamais existé, à la fois visuellement, et nous allons travailler pour nous assurer de toucher le cœur de tous les fans», avait aussi déclaré le champion en octobre dernier.

Apple TV distribuera d'abord le film dans les salles, selon The Hollywood Reporter. Il y restera exclusivement pendant au moins 30 jours, avant d’arriver sur Apple TV+.