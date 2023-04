Daniel Radcliffe : la star des films «Harry Potter» est papa

L'acteur Daniel Radcliffe a accueilli son premier enfant avec sa partenaire de longue date Erin Darke, rapporte ce mardi le Daily Mail.

Pas de quoi rajeunir ceux qui ont grandi avec la saga Harry Potter... Daniel Radcliffe serait actuellement en train de découvrir les joies de la paternité. Le Daily Mail rapporte ce mardi 25 avril que l'acteur et sa compagne Erin Darke ont été photographiés en promenade avec une poussette, à New York. Les photos publiées en exclusivité par le tabloïd auraient été prises ce lundi 24 avril. Un porte-parole avait confirmé qu'ils attendaient leur premier enfant, en mars.

