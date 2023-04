The L Word : le casting de la série à la Maison Blanche pour soutenir l’action de Joe Biden en faveur des droits LGBTQ

Les membres de la distribution et la créatrice de la série Showtime «The L Word» ont ce mardi félicité le président Joe Biden, pour son soutien aux droits LGBTQ.

Les actrices de la série culte The L Word, Leisha Hailey, Jennifer Beals et Katherine Moennig et sa créatrice et productrice Ilene Chaiken ont ce mardi rejoint l'attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre, la première femme ouvertement homosexuelle à occuper le poste, lors d'un point de presse en l'honneur de la Semaine de la visibilité lesbienne.

Ilene Chaiken a déclaré que la communauté LGBTQ est «douloureusement consciente que nos luttes sont loin d'être terminées», citant les attaques contre des membres de la communauté et les interdictions dans certains Etats. Le Conseil de l'éducation de l'État de Floride a notamment approuvé la semaine dernière l'interdiction de l'enseignement en classe sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre à tous les niveaux, élargissant la loi qui interdit de telles leçons jusqu'à la 3e année, et ce à la demande du gouverneur républicain Ron DeSantis.

«Ils peuvent essayer d'effacer nos histoires des salles de classe et des bibliothèques», a déclaré Chaiken, avant de saluer le bilan de Joe Biden sur les droits des homosexuels, «mais nous sommes ici aujourd'hui, ici à la Maison Blanche. Nous ne serons pas effacées».

L'actrice Leisha Hailey a parlé d'une jeune fille gay qui a grandi dans le Nebraska avec le soutien de ses parents, ce qui a fait toute la différence pour elle. Grâce à la série «The L Word» les lesbiennes ont depuis vingt ans une visibilité à la télévision. «Mais la visibilité n'est pas seulement l'acte d'être vu, c'est la capacité de voir», a-t-elle déclaré. «Même si vous avez l'impression d'être attaqué, sachez que nous vous voyons.»

La série «The L Word» a été diffusée de 2004 à 2009 sur Showtime. Une suite intitulée «The L Word : Generation Q» a été diffusée de 2019 à début 2023. Un reboot devrait prochainement voir le jour.