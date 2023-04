Yellowjackets : la saison 2 de la série phénomène arrive le 25 mai sur Canal+

La saison 2 de Yellowjackets avec Melanie Lynskey, Juliette Lewis, ou encore Christina Ricci, sera diffusée sur Canal+ à partir du 25 mai, et disponible sur myCanal.

L’heure a bientôt sonné pour tous les fans de Yellowjackets de connaître la suite de cette si prenante série. Nommée sept fois aux Emmy Awards, elle suit à deux époques différentes les trajectoires de lycéennes, dont l'avion s'est écrasé en pleine nature sauvage et hostile.

Le récit va et vient entre le moment du crash et les jours qui ont suivi - durant lesquels les filles ont dû lutter pour survivre - et, vingt-cinq ans plus tard, auprès de celles qui ont survécu et vivent encore avec les traumatismes subis (l'impact psychologique de passer 19 mois à mourir de faim pendant que vos amis meurent autour de vous est assez profond). Des femmes qui portent aussi en elles de lourds secrets liés à ce qui s’est passé dans leur jeunesse.

La série est magnifiquement portée par deux générations d’actrices, avec notamment Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci et Tawny Cypress pour jouer les versions plus âgées des personnages.



La saison 2 présente de nouveaux visages, dont Lauren Ambrose et Simone Kessell en tant que versions adultes de Van et Lottie, et Elijah Wood en tant que «détective citoyen» qui va se retrouver à côtoyer Misty (Ricci).

Dans les nouveaux épisodes de la série créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson, les mystères vont continuer de mettre les cerveaux des fans en ébullition. «Nous avons fait des choses là-bas dont nous avons vraiment honte», déclare le personnage de Lynskey, Shauna. Les héroïnes se révèlent en effet prêtes à tout pour dissimuler les horreurs indicibles qu’elles ont vues et les choix graves qu’elles ont faits quand elles étaient ados.

Les survivantes y seront confrontées au chantage, à la dépendance, au meurtre, aux troubles compulsifs... Parallèlement, des éléments surnaturels continueront de garder les choses très ambigües. Forces paranormales qui poussent vers la folie, champignons hallucinogènes ou consciences fracturées par le trauma ? Qu'est-ce qui poussent les personnages vers l'horreur ? Et qu’est-ce qui peut bien tant les tourmenter, vingt-cinq ans plus tard ?

Une question de survie

Ces questions sont au coeur de la nouvelle saison, en témoigne le synopsis dévoilé par Canal+. Attention spoilers. «Que s’est-il réellement passé après le crash de leur avion dans la nature sauvage ? Qui a intérêt, aujourd’hui, à faire éclater la vérité ? Pour le groupe de survivants, deux mois se sont écoulés depuis la mort de Jackie. Face à la faim et à la peur qui s’installent, la tension monte d’un cran. Les conditions hivernales rendent chaque journée plus difficile et l’optimisme déserte le camp. Plus vulnérables que jamais au milieu de cette nature hostile, et confrontés à la terrifiante réalité de la survie, les membres de l’équipe vont devoir prendre des décisions qui pourraient changer le cours de leur existence. Les choix qu’ils vont faire vont révéler leur nature profonde et les sacrifices qu’ils sont prêts à consentir pour rester en vie.»

Dans «le présent», l’action reprend où elle s’était arrêtée à l’issue de la saison 1, soit après que Taissa (Tawny Cypress) a remporté sa candidature au poste de sénatrice, et qu'elle paraît se dissocier parfois en entrant dans un étrange état sauvage (dont le chien de la famille semble avoir fait les frais). Pour mémoire, Misty, la sociopathe incarnée par Christina Ricci, s’est débarrassée d’une détective en empoisonnant ses cigarettes, Nat (Juliette Lewis) a vu sa tentative de suicide interrompue par son propre enlèvement. Enfin, Shauna (Melanie Lynskey) a assassiné son amant tout en recollant les morceaux de son mariage avec Jeff, avec qui elle tente de dissimuler le meurtre à la police et à leur fille (un exercice qui participe à l’humour noir de la série).

Que les spectateurs se préparent donc pour une nouvelle saison effrayante et gore, le tout sur une bande-son rock encore électrisante, en particulier pour tous les ados des années 1990.

Composée de 10 épisodes de 52 minutes, la saison 2 de Yellowjackets sera diffusée à partir du 25 mai les jeudis, à 21h, à raison de deux épisodes par soirée et disponible sur myCanal. Une saison 3 a déjà été confirmée par Showtime.