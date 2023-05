American Horror Story : Kim Kardashian répond à la polémique sur son rôle dans la série

Interrogée par le site américain Variety à propos de son rôle dans la saison 12 de la série «American Horror Story», Kim Kardashian a assuré mettre tout en œuvre pour préparer au mieux sa prestation à l’écran. Et tant pis pour ceux que cela dérange.

Au-dessus de la controverse. Kim Kardashian incarnera l'un des personnages principaux dans la saison 12 d‘«American Horror Story». Et si plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le choix de Ryan Murphy, le co-créateur de la série, de confier un tel rôle à une novice, la principale intéressée assure se préparer assidûment au tournage de ses scènes qui débutera à la fin du mois de mai.

«On commence à tourner mes scènes à la fin du mois. Mais la production a déjà commencé, et je suis très excitée. C’est très amusant de sortir de sa zone de confort et de tenter quelque chose de nouveau. Je suis impatiente de vivre cette expérience», a-t-elle confié au micro du site américain Variety lors de la montée des marches de l’édition 2023 du Met Gala. La star de l’émission de téléréalité «The Kardashians» a précisé suivre des cours d’art dramatique en prévision de sa prestation, et que cela représentait un vrai défi pour elle. «J’adore m’imposer des défis», poursuit-elle.

Depuis l’annonce de sa participation à la saison 12 de la série «American Horror Story», de nombreuses voix se sont fait entendre pour critiquer la décision de confier un rôle majeur à une star de la téléréalité, notamment la légende de Broadway Patti LuPone, ou encore Sharon Stone, qui a confié que les acteurs avaient une relation particulière à leur métier. «Ce n’est pas de la neurochirurgie, mais nous chérissons notre art. Des milliers d’heures de travail. Ce n’est pas rien», avait-elle réagi sur Instagram.

Pour Ryan Murphy, la controverse n’a tout simplement pas lieu d’être. «Kim fait partie des plus grandes stars de la télévision au monde et nous sommes ravis de l’accueillir au sien de la famille AHS», avait-il déclaré au site américain The Hollywood Reporter.