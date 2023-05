The Boys : Eric Kripke donne des nouvelles de «Gen V», le spin-off avec Patrick Schwarzenegger

C’est sur Twitter qu’Eric Kripke, le showrunner de la série à succès «The Boys», a informé les fans que le spin-off «Gen V» serait diffusé à partir de cet automne. Et que leur patience serait largement récompensée.

L’heure de la rentrée approche. Eric Kripke, le showrunner de «The Boys», vient de dévoiler une information majeure concernant «Gen V», le spin-off de la célèbre série, présenté comme une fiction à la Hunger Games se déroulant sur le campus de la Godolkin Université, une école réservée aux futurs super-héros. À la fin de leur cycle d’étude, les élèves sont mis à l’épreuve, tant physiquement que moralement (et sexuellement), pour tenter de décrocher les contrats les plus importants dans les meilleures villes du pays.

Sur Twitter, Eric Kripke a ainsi dévoilé que la série serait officiellement disponible dès l’automne. Il en a profité pour relayer le message initial de la société fictive Vought International, qui a récemment dévoilé une affiche avec Patrick Schwarzenegger dans le rôle de Golden Boy. «Votre patience sera récompensée», promet-il dans son message.

AND SO IT BEGINS. #GenV coming Fall 2023. Website link below. (Trailer, premiere date, all of it being diligently worked on. It'll be worth the wait. Hold onto your dicks & vaginas). #TheBoys #TheBoysTV @TheBoysTV @genv https://t.co/Mw3GopaGPo

— Eric Kripke (@therealKripke) May 1, 2023