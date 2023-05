Succession, saison 4 : on connaît la durée du dernier épisode

Selon une révélation du site américain EW.com, le dernier épisode de l’ultime saison 4 de «Succession» durera environ 90 minutes. De quoi assurer une conclusion épique à ce dernier chapitre.

La fin du film. Le site américain EW.com a révélé que le dernier épisode de la saison 4 de «Succession», dont la diffusion est prévue pour le 28 mai prochain sur HBO Max, durera environ 90 minutes. Une excellente nouvelle pour les fans, qui espèrent assister à une conclusion faisant honneur à l’excellence de cette création de Jesse Armstrong. En février dernier, ce dernier avait annoncé que ce quatrième chapitre serait le dernier.

«Je me suis retrouvé avec certains de mes auteurs avant que nous commencions à écrire la saison 4, en novembre ou décembre 2021, et je leur ai dit : ‘Écoutez, je crois que nous devrions en finir là. Qu’en pensez-vous ?’», a raconté Jesse Armstrong au site du New Yorker.

«Et nous avons imaginé plusieurs scénarios. Nous pouvions faire deux saisons supplémentaires. Ou nous pouvions continuer éternellement et faire de la série quelque chose de totalement différent, avec un spectre plus large, un récit plus libre et drôle, avec des bonnes et des mauvaises semaines. Ou nous pouvions faire un truc plus costaud et complet, et sortir par la grande porte. Et cette idée avait largement ma préférence», a-t-il poursuivi.

Pour les fans qui suivent cette saison 4, il n’y a aucune déception à avoir concernant le choix de Jesse Armstrong, tant cet ultime chapitre se révèle passionnant à chaque épisode. Et le dernier devrait offrir un point final parfait à la série.