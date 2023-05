Épidémies, une autre histoire : un documentaire qui pose un regard inédit sur la pandémie le 15 mai sur myCANAL

Avec le documentaire «Épidémies, une autre histoire», Clélie Mathias part à la rencontre d’historiens et autres experts pour expliquer comment les grandes épidémies ont façonné le monde d’aujourd’hui. À découvrir dès le 15 mai sur Planète+ et myCANAL.

Un mal pour un bien. Devenue mère en 2020, année marquée par l’épidémie de coronavirus, Clélie Mathias a fait le choix de passer un message d’espoir aux générations futures, et en premier lieu à son fils. «Mon trésor, mon fils, tu es né en 2020, l'année de la pandémie du Covid. Pour certains c'est la pire année possible. Je vais te montrer que c'est une chance d'avoir vu le jour en 2020. D'un mal naît souvent un bien, c'est la leçon de l'histoire de l'humanité», écrit-elle notamment en préambule de son documentaire «Épidémies, une autre histoire».

La journaliste y donne la parole à des historiens, et autres experts, pour expliquer la manière dont les grandes épidémies qui ont frappé le monde à travers les siècles, dont celle du coronavirus en 2020, ont façonné les civilisations. Et se trouvent à l’origine de grandes mutations, aussi bien économiques que sociales. Ainsi la peste noire en Europe a précipité la fin du système féodal, et accéléré la mise en place d’une organisation de santé publique. Le choléra a, quant à lui, profondément modifié l’urbanisme des capitales que sont Londres et Paris.

Le documentaire «Épidémies, une autre histoire» sera à découvrir le 15 mai prochain, à 21h, sur Planète+. Et sera disponible dans la foulée, à la demande, sur la plate-forme de streaming myCANAL le jour même.