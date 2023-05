GP Explorer 2 : participants, date de la course, diffusion... Tout ce qu'il faut savoir

Le Grand Prix Explorer, la course de Formule 4 organisée par Squeezie, fait son retour pour une seconde édition. Elle aura lieu au Mans (Sarthe), le 9 septembre prochain.

C'est reparti pour un tour. En octobre 2022, Lucas Hauchard, plus connu sous le nom de Squeezie, avait organisé une course de Formule 4 entre 22 personnalités d'Internet, au circuit Bugatti du Mans (Sarthe). Événement inédit, la course avait réuni plus d'un million de spectateurs sur Twitch, un record à l'époque. Fort de son succès, le vidéaste aux 18 millions d'abonnés a annoncé, mercredi 3 mai, la deuxième édition du Grand Prix Explorer.

date et diffusion

Rendez-vous le samedi 9 septembre, dans les tribunes pour ceux qui auront réussi à acheter des places. L'année dernière, 40.000 billets avaient étaient mis en ligne, cette année, 60.000 billets vont être mis en vente le 24 mai prochain, à moins de 50 euros comme l'a annoncé Squeezie lors d'un live.

Pour les moins chanceux, la chaîne Twitch de Squeezie diffusera l'événement, à l'instar de la première édition.

participants

Vingt-deux pour la première édition, cette année il seront 24 sur la grille de départ. Au total, il y aura douze écuries, composées de personnalités d'Internet. Onze ont été révélées mais une dernière reste pour l'instant secrète.

La liste des participants :

Squeezie et Gotaga

Kaatsup et LeBouseuh

Seb La Frite et Maghla

PierreChabrier et Sylvain Levy

Amixem et Etienne Moustache

Djilsi et Theodort

Mister V et Theo Juice

Delpielo et Manon Lanza, allonsrider

Ana on air et Maxime Biaggi

Baghera Jones et Horty Underscore

Billy et un pilote dont l'identité sera révélée dans les prochains jours

Une écurie mystère

de la formule 1 au grand prix explorer ?

L'année dernière, Esteban Ocon et Pierre Gasly, deux pilotes professionnels de Formule 1, avaient exprimé leur intérêt pour l'évènement. Participeront-ils, de près ou de loin, à cette course de grande ampleur ?

Pour l'heure, aucune information n'a filtré. Pour autant, aucune course de Formule 1 n'est programmée le week-end de la seconde édition du Grand Prix Explorer.