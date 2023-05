Plus Belle la Vie : Michel Cordes, qui interprétait le gérant du Mistral, retrouvé mort par arme à feu à son domicile

Le comédien Michel Cordes, connu pour son rôle récurrent dans Plus Belle la Vie, a été retrouvé mort par arme à feu ce vendredi 5 mai.

Pour tous les fans de Plus Belle la Vie, Michel Cordes était indissociable du rôle de Roland Marci, gérant du bar fictif Le Mistral. Âgé de 77 ans, le comédien a été retrouvé mort par arme à feu ce vendredi 5 mai, dans sa maison de l'Hérault.

D'après Midi Libre, son corps a été découvert aux alentours de 15h, à Grabels. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de sa mort. Selon le parquet de Montpellier, la piste du suicide n'est pas exclue.

Un rôle central dès le premier épisode

Né à Siran, dans l'Hérault, en octobre 1945, Michel Cordes a vécu presque toute sa vie dans ce département. Comédien mais aussi auteur et metteur en scène de théâtre, il a joué des rôles secondaires dans des films comme «Le hussard est sur le toit» de Jean-Paul Rappenau, aux côtés de Juliette Binoche et d’Olivier Martinez (1995), ou dans «Une affaire de goût» (2000) au côté de Bernard Giraudeau.

Mais c'est Plus Belle la Vie qui a rendu son visage si familier aux yeux du grand public. L'acteur a incarné Roland Marci dès le premier épisode, en 2004, et presque jusqu'à la toute fin de la série, en 2022. En octobre dernier l'intrigue avait en effet abouti à la mort de son personnage, quelques semaines seulement avant l'arrêt définitif de Plus Belle la Vie.

A l'époque, Michel Cordes avait exprimé auprès du Parisien sa surprise de voir le programme si brutalement stoppé, tout en reconnaissant qu'il «aspirai[t] à [se] reposer». Il avait fait part de son envie de «profiter» avec sa compagne et de se «remettre à la sculpture».