«Je l'ai élevée toute seule»: La Zarra, représentante de la France à l'Eurovision 2023, se confie sur sa fille

Jusqu’à présent extrêmement discrète quant à sa vie privée, la chanteuse québécoise La Zarra, qui représentera la France ce samedi lors de la finale de l’Eurovision, a fait de rares confidences sur sa fille qu’elle a «élevée seule».

Chanteuse et maman solo. L’artiste canadienne La Zarra a, dans une récente interview pour Télé 7 Jours, dévoilé un pan jusqu’ici méconnu de sa vie personnelle.

La représentante de la France au concours de l’Eurovision a en effet accepté de faire de tendres confidences sur sa fille qu'elle «élève seule».

«Je me suis toujours battue pour ce que je voulais : j'ai élevé ma fille toute seule, je suis entrée dans un milieu qui n'est pas facile, j'ai vu une porte entrouverte et j'ai foncé. Je suis peut-être un peu folle, mais je crois que je me calme avec l'âge», a confié l’interprète d’«Evidemment», de son véritable nom Fatima Zahra Hafdi.

«Elle (sa fille, ndlr) vit avec moi, à Paris, depuis le mois de novembre. Mon rôle de maman est le plus important de tous. Quand le travail prend le dessus, je réajuste. Et si ça ne va pas pour elle, j'arrête tout», a ajouté la chanteuse.

Cette semaine, La Zarra est en couv' de votre nouveau magazine Télé 7 Jours, en kiosque dès lundi ! pic.twitter.com/aNekTrDseA — Télé 7 Jours (@Tele7) May 4, 2023





Il y a quelques semaines, La Zarra avait annulé plusieurs concerts, suscitant l'inquiétude des fans. Elle a récemment rassuré son public en promettant un show spectaculaire ce samedi lors de la finale de l’Eurovision.

«C’est la dernière ligne droite, je suis plus que jamais déterminée avec fierté et amour à porter les couleurs de la France. C’est dans les moments plus difficiles que l’on voit les gens qui nous aiment et la puissance de l’amour. On ne peut pas toujours faire l’unanimité. Vous avez été si nombreux à me dire que vous croyez en moi et en ma chanson, votre chanson. Et c’est tout ce dont j’ai besoin. On ne lâche, rien […] on est prêt plus que prêt à faire scintiller la scène de Liverpool.»

Les premières images de sa prestation, captées lors des répétitions, dévoile une mise en scène spectaculaire, l’artiste y apparaissant en train de chanter à plusieurs mètres du sol. De quoi subjuguer les téléspectateurs (on l’espère) et rendre fière sa fille.