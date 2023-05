Eurovision 2023 : qui sont les candidats les plus décalés de cette édition ?

Depuis sa création en 1956, le concours de L’Eurovision voit chaque année se produire des candidats qui, par leur chanson, leurs costumes ou leurs mises en scène, proposent des séquences décalées.

Le bizarre fait toujours partie du spectacle. L’édition 2023 de l'Eurovision - dont la finale se tiendra ce 13 mai à Liverpool (la première demi-finale a lieu ce mardi 9 mai, la seconde le 11 mai) - restera fidèle à ce qui est devenu une sorte de tradition : la présence de candidats aux shows insolites, voire totalement loufoques.

La Finlande avec Käärijä

Avec sa chanson «Cha Cha Cha», le chanteur Käärijä est l'un des favoris de l'Eurovision 2023. Véritable ovni, il ose proposer un morceau très loin des canons de la compétition. «Cha Cha Cha raconte l’histoire d’un gars normal qui a des problèmes dans sa vie de tous les jours, a expliqué le chanteur dans une interview pour Télé7Jours. Il s’est passé quelque chose de grave. Le week-end arrive et il veut tout oublier. Il boit quelques piña coladas, peut-être trois ou plus. Il cherche la liberté et va danser pour s’amuser. Il n’a plus peur de rien quand il va sur le dancefloor et il se moque de ce que pensent les autres. Ce n’est pas seulement une chanson sur l’alcool pour moi, contrairement à ce que certains disent en Finlande», a poursuivi celui qui arbore sur scène sous sa coupe au bol un étrange bolero vert volé à Hulk.

La Croatie avec Let 3

Les représentants de la Croatie ne laisseront personne indifférent. Avec leur maquillage outrancier, leurs costumes de militaires ou encore leurs slips kangourou, les membres de Let 3, un groupe punk né dans les années 1980 qui a l’habitude de marquer les esprits par ses performances outrancières et kitsch, interprétera «Mama šč» dont les paroles évoquent pêle-mêle une mère qui achète un tracteur, un crocodile, ou encore un psychopathe… Par ce texte décalé et ses postures débridées volontairement provocatrices, Let 3 entend célébrer la liberté et militer contre la guerre (le psychopathe n'est pas sans évoquer un certain dirigeant russe), et plus largement lutter contre toutes formes de discriminations.

La Serbie avec Luke Black

Comme la Finlande et la Croatie, elles aussi en lice dans la première demi-finale de l'Eurovision ce mardi, la Serbie marquera l’édition 2023 de l’Eurovision par sa mise en scène absconse. Tandis que ce qui ressemble à une huître géante ou un coquillage transformé en cendrier (on se perd en conjectures) trône au milieu de la scène devant ce qui évoque un insecte robot géant, des danseurs se déhanchent autour du chanteur Luke Black (dont l'univers pop est en effet très noir) en portant combinaisons et masques médicaux.

L’Allemagne avec Lord Of The Lost

Cette année l’Allemagne, qui est d'ores et déjà certaine de se produire lors de la finale samedi, a misé sur le metal (brutal et guttural) avec le groupe, réputé dans le genre, Lord Of The Lost. La formation représentera le pays avec «Blood & Glitter», la chanson éponyme de son dernier opus qui s’est retrouvé numéro 1 au classement des albums en Allemagne. Du sang et des paillettes (traduction littérale du titre de la chanson), il en est aussi question dans la mise en scène où le look gothique des artistes passe tout sauf inaperçu.