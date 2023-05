MB14 : découvrez la prestation incroyable du beatboxer français qui a subjugué le jury de «Britain's Got Talent»

Le chanteur, rappeur et beatboxer français MB14 a totalement conquis ce week-end les jurés de l’émission «Britain’s Got Talent», l’équivalent britannique du concours «La France a un Incroyable Talent».

Un coup de maître. Déjà repéré en 2016 dans «The Voice», et récemment à l’affiche du film «Tenor» au côté de Michèle Laroque, MB14 a marqué les esprits ce week-end outre-Manche, en réalisant une performance qui a laissé bouche bée les jurés et spectateurs de l’émission «Britain’s Got Talent».

Lors de son passage dans cette version britannique de «La France a un Incroyable Talent», l'artiste français a bluffé l’assistance avec sa maîtrise parfaite du beatboxing, cette musique rythmique à base de sons réalisés avec la bouche, la gorge ou encore le nez.

Ses imitations d’instruments à cordes et de percussions, ses boucles de sons (dont il joue habilement grâce à un appareil appelé looper) mais aussi sa voix cristalline d'une incroyable amplitude, ont tellement plu aux animateurs qu’ils se sont précipités pour actionner eux-mêmes le «golden buzzer», un élément de la mécanique du concours de talents qui permet de qualifier directement les participants pour les demi-finales.

Ovationné, MB14 a même eu droit à une longue standing ovation.