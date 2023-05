Stromae : le chanteur annonce l'arrêt total de sa tournée

Disant avoir «besoin de repos», le chanteur Stromae annonce dans un communiqué l'arrêt total de sa tournée.

La star belge Stromae annonce sur ses réseaux sociaux avoir besoin de «repos» et arrêter totalement sa tournée, déjà stoppée partiellement et qui devait durer jusqu'en décembre 2023.

«L'état de santé de Stromae ne lui permet pas d'assurer sa performance», indique son producteur de tournée, Auguri, dans un texte commun avec Mosaert, structure du chanteur.

L'artiste de 38 ans avait déjà dû observer une longue pause dans le passé pour cause de burn-out. «Je dois accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l'imaginais», écrit l'auteur du tube Formidable. «C'est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j'annonce l'arrêt du Multitude Tour aujourd'hui (mardi)».

Grave dépression en 2015

Essoré par une tournée mondiale XXL dans la foulée de l'album tubesque Racine carrée (2013), Stromae avait une première fois jeté l'éponge fin 2015, sapé par une dépression aggravée par les effets secondaires d'un antipaludique. Celui qui compte parmi les artistes francophones les plus écoutés dans le monde était enfin remonté sur scène en 2022, pour présenter Multitude. Disque qui lui avait permis de gagner une sixième et une septième Victoires de la musique (décernées en France) dans sa carrière.

Il avait aussi créé l'événement en dévoilant son morceau L'enfer dans une séquence mise en scène au journal de 20h de TF1 un dimanche soir, au début de 2022, en France. «Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer», entend-on dans ce morceau aux forts relents autobiographiques.