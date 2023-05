Bridgerton : qui était vraiment la Reine Charlotte, star de la nouvelle saison ?

Personnage fascinant de la monarchie britannique, le reine Charlotte se retrouve au cœur de la série de Shonda Rhimes, «Bridgerton», qui est la première à ne pas être adaptée des romans de Julia Quinn. Qui était la souveraine incarnée par India Amarteifio et Golda Rosheuvel à l’écran ?

Qui était la reine Charlotte ?

Fille du duc Charles Ier de Mecklembourg-Strelitz, prince de Mirow, et de la duchesse Élisabeth-Albertine de Saxe-Hildburghausen, la reine Charlotte – de son nom complet Sophie Charlotte de Mecklembourg-Strelitz – est née le 19 mai 1744 à Mirow, en Allemagne. Elle a effectué un long périple en bateau afin de se rendre au Royaume Uni pour y épouser George III, pour un mariage arrangé par leurs deux familles alors que son futur époux vient à peine d’accéder au trône.

Comment s’est déroulé le mariage entre Charlotte et George ?

Considérée comme une des plus belles femmes d’Europe, Charlotte était âgée de 17 ans au moment de ses noces avec le roi George, 22 ans. Le couple se marie quelques jours après l’arrivée de Charlotte sur le sol britannique à la chapelle royale du palais Saint-James de Londres. Deux semaines plus tard, ils sont couronnés à l’Abbaye de Westminster. Malgré le mariage arrangé, George tombe sous le charme de Charlotte. Le couple développera une complicité rare à l’époque dans la monarchie, et verront 15 enfants naître de cet amour (13 parviendront à l’âge adulte).

De quelle maladie était atteint le roi George ?

Le roi George a souffert de problèmes psychologiques qui, selon le site américain PBS, a forcé le souverain à subir des «traitements» dangereux pour tenter de guérir, notamment l’ingestion d’arsenic ou l’utilisation de chaînes. La reine Charlotte s’impliquera dans la convalescence de son époux après avoir découvert les tortures qu’il s’imposait. Le site britannique de la BBC s’était afit l’écho de nouvelles recherches déterminants que le roi «traversait la phase maniaque de maladies psychiatriques telles que le trouble bipolaire». Il est mort en 1882, soit deux ans après la reine Charlotte.

La reine Charlotte avait-elle des origines africaines ?

Le métissage supposé de la reine Charlotte a fait l’objet d’une étude très sérieuse de Bethany Rebekah Holt Gregory de l'Université de Caroline du Nord, et selon celle-ci, cette hypothèse relève plus du mythe que de la réalité. À son époque, ses détracteurs n’avaient pas hésité à parler de la couleur de sa peau. Le médecin de la famille de Saxe-Cobourg, Christian Friedrich von Stockmar, est considéré comme était à l’origine de cette controverse après avoir décrit la souveraine comme étant «petite et tordue, avec un vrai visage de mulâtre».

Un portrait réalisé par Allan Ramsay, qui donne à la reine Charlotte des «narines épatées et des lèvres épaisses», selon les mots de l’auteur jamaïcain J.A. Rodgers dans son livre «Sex and Race Negro-Caucasian Mixing in All Ages and All Lands, Volume I : The Old World», publié en 1940, est interprété comme une preuve potentielle par ce dernier. La question continue toutefois d’agiter les discussions, comme le prouve cet article long format de Stuart Jeffries publié sur le site de The Guardian en 2009.

La reine Charlotte selon Netflix, portrait fidèle ou totale fiction ?

Cela va sans dire que la série de Shonda Rhimes prend de grandes libertés avec la réalité historique, et contient certains anachronismes susceptibles de faire frémir les passionnés d’histoire. La reine Charlotte n’a jamais été désignée régente, puisque c’est le prince de Galles, futur George IV, qui a assuré la régence du royaume alors que son père n’était pas en mesure de gouverner. Certains décors, costumes ou intrigues relèvent, là aussi, de la pure fiction. Elle contient toutefois des personnages réels, et malgré ses libertés historiques, aura peut-être le mérite de pousser certains téléspectateurs à se pencher plus en détail sur la véritable histoire de la reine Charlotte.