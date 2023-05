Gangs of London : on connaît la date de lancement de la série sur CANAL+

La saison 1 de «Gangs of London» sera à retrouver à partir du 29 mai prochain, à partir de 21h, sur CANAL+. Et dans la foulée, à la demande, sur myCANAL. Pilotée par Gareth Evans, cette série suit une quête de vengeance qui va semer la terreur à Londres.

Plus rien d’autre ne compte. La série britannique «Gangs of London» arrive sur Canal+ le 29 mai prochain, à partir de 21h. Les abonnés pourront également retrouver l’intégralité des épisodes à la demande sur la plate-forme de streaming myCANAL. Lancée en avril 2020 outre-Manche, cette fiction permet de retrouver deux visages connus des mordus de séries télévisées : Joe Cole, aperçu dans «Peaky Blinders», et Michelle Farley, inoubliable dans le rôle de Catelyn Stark dans «Game of Thrones».

La série pilotée d’une main de maître par Gareth Evans suit l’histoire de Sean Wallace qui, après l’assassinat de son père, Finn Wallace, se retrouve catapulté à la tête de l’organisation criminelle la plus puissante de Londres. Rongé par le deuil, et son désir de vengeance, le jeune homme promet de tout mettre en œuvre pour retrouver les commanditaires de ce meurtre horrible, et de les éliminer. Une décision qui va déstabiliser le milieu du crime organisé à Londres. Alliance, trahison, et lutte sans merci pour le pouvoir vont devenir le quotidien de toutes les personnes impliquées dans cette quête de vengeance destructrice.

Déclinée en 9 épisodes, «Gangs of London» n’offre aucun répit aux téléspectateurs devant leur écran. La tension est maximale, et l’intrigue se dévoile de manière experte. Mention spéciale pour l’acteur Sope Dirisu, dont le personnage d’Elliot Finch – un homme de main de la famille Wallace qui cache un intérêt particulier pour ces derniers – s’impose aisément comme le plus fascinant. Une pure merveille.