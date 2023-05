Eurovision 2023 : voici l’ordre de passage des pays en finale

L’intégralité de l’ordre de passage des vingt-six finalistes, qui se disputeront ce samedi à Liverpool la première place du concours de l’Eurovision 2023, a été dévoilée.

L’heure de la grande finale de l'Eurovision 2023 a bientôt sonné. La liste des pays qualifiés est désormais établie et les candidats connaissent leur ordre de passage. Ce dernier est chaque année scruté avec attention car il peut être déterminant dans le résultat final afin de prédire le nom du gagnant.

La prestation de la France sera malheureusement dans la première partie de l’émission, réputée moins évidente pour parvenir à remporter le concours. La Zarra demeure à ce jour cependant parmi les favoris des bookmakers.

La Suède, représentée par Loreen, qui avait déjà remporté le concours en 2012 et grande numéro 1 au top des favoris, sera elle aussi en première partie, tandis que les deux autres meilleurs classés dans les pronostics, à savoir la Finlande et l’Ukraine (laquelle pourrait encore cette année bénéficier d’un vote massif en sa faveur comme l’an passé) profiteront d'un passage en seconde partie de soirée.

1 Autriche, Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

2 Portugal, Mimicat - Ai Coração

3 Suisse, Remo Forrer - Watergun

4 Pologne, Blanka - Solo

5 Serbie, Luke Black - Samo Mi Se Spava

6 France, La Zarra - Évidemment

7 Chypre, Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

8 Espagne, Blanca Paloma - Eaea

9 Suède, Loreen - Tattoo

10 Albanie, Albina & Familja Kelmendi - Duje

11 Italie, Marco Mengoni - Due Vite

12 Estonie, Alika - Bridges

13 Finlande, Käärijä - Cha Cha Cha

14 Tchéquie, Vesna - My Sister's Crown

15 Australie, Voyager - Promise

16 Belgique, Gustaph - Because Of You

17 Armenie, Brunette - Future Lover

18 Moldavie, Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

19 Ukraine, TVORCHI - Heart of Steel

20 Norvège, Alessandra - Queen of Kings

21 Allemagne, Lord of the Lost - Blood & Glitter

22 Lituanie, Monika Linkytė - Stay

23 Israël, Noa Kirel - Unicorn

24 Slovénie, Joker Out - Carpe Diem

25 Croatie, Let 3 - Mama ŠČ!

26 Royaume-Unis, Mae Muller - I Wrote A Song

Le direct sera à suivre à partir de 21h.

En attendant, on peut revoir l'intégralité des 37 chansons de l’édition 2023 :