Harry Potter : les 5 lieux de tournage mythiques de la saga

Les visites de lieux de tournage attirent de nombreux voyageurs à travers le monde. Filmée en Ecosse, en Angleterre et au Pays de Galles, la saga Harry Potter ne déroge pas à la règle. Voici 5 de ses lieux de tournage les plus mythiques.

Le sublime viaduc de Glenfinnan en écosse

Situé au nord-ouest de l'Ecosse, il a été immortalisé plusieurs fois à l'écran. Et pour cause, ce viaduc, haut de 31 mètres et construit entre 1897 et 1901, et la locomotive qui circule sur ses voies, sont empruntés par les célèbres petits sorciers pour se rendre à l'école de Poudlard. Il est d'ailleurs tout à fait possible de monter à bord de son train à vapeur, le Jacobit, plus connu à l'écran sous le nom de Poudlard Express. Le train circule de début avril à fin septembre tous les jours de la semaine, entre les villes de Fort William à Mallaig. A défaut de monter à bord, il sera toujours possible d'observer le passage de ce train à vapeur depuis plusieurs points de vue, dont le Glenfinnan monument.

Le Leadenhall market à Londres

A Londres cette fois, le Leadenhall market au style victorien a inspiré le décor du célèbre chemin de traverse. Son passage de Bull's head abrite également la porte d'entrée du Chaudron Baveur, l'incontournable pub des sorciers, qui n'est autre en réalité que la boutique d'un opticien, précise le site VisitBritain.

La gare de King's Cross à Londres

La gare de King's cross à Londres figure incontestablement parmi les lieux emblématiques de la saga puisque c'est depuis cette gare que les sorciers et leur famille accèdent au célèbre quai 9 3/4, afin d'embarquer à bord du Poudlard Express. Les séquences ont en réalité été filmées entre les quais 4 et 5. En souvenir du tournage, un chariot partiellement passé sur le fictif quai 9 3/4 a été installé. Une boutique Harry Potter se trouve juste à côté.

Le château d'Alnwick en Angleterre

Au nord-est de l'Angleterre, le château d'Alnwick a régulièrement servi de décor à la saga. Il a joué le rôle de Poudlard dans les deux premiers films «Harry Potter à l'école des sorciers», en 2000, et «Harry Potter et la chambre des secrets», en 2001. De nombreuses scènes y ont été tournées notamment dans ses jardins, où Harry et ses camarades ont appris à piloter leurs balais avec Madame Bibine. C'est également dans sa cour intérieure qu'Harry et Ron ont fait atterrir en catastrophe la voiture volante de la famille Weasley.

La cathédrale de Durham en Angleterre

Située au sud de Newcastle, la cathédrale de Durham, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été plusieurs fois immortalisée à l'écran. Ces allées isolées ont servi de décor notamment dans le premier volet de la saga sans compter que la salle capitulaire (photo) a été utilisée comme lieu de tournage pour représenter la salle de classe du professeur Minerva McGonagall, dans les deux premiers films Harry Potter. Et pour l'anecdote, durant le tournage entre ses murs, c'est avec un véritable jeu de vieilles clefs de la cathédrale que le surveillant de Poudlard, Argus Rusard, rôde dans les couloirs de l'école.