Shakira : après Tom Cruise la chanteuse aperçue avec Lewis Hamilton

Après les rumeurs d’une romance avec Tom Cruise, la chanteuse Shakira a été aperçue au côté du célèbre pilote de Formule 1 Lewis Hamilton.

La star est très courtisée. Shakira fait en ce moment coulé beaucoup d’encre dans les magazines people et pour cause depuis qu’elle a été photographiée avec Tom Cruise lors du Grand Prix de Miami, il se murmure que l’acteur de «Top Gun» tenterait de la courtiser. Mais il se pourrait bien que la belle soit séduite par un autre…

Ce mercredi 10 mai, Shakira a en effet rejoint le célèbre pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, pour une journée en bateau.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted enjoying a boat ride together in Miami today. pic.twitter.com/aoiYEUx6GI

— Pop Hive (@thepophive) May 11, 2023