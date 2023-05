Doctor Who : David Tennant danse avec Neil Patrick Harris dans la dernière bande-annonce de l'épisode spécial 60e anniversaire

Pour le 60e anniversaire de la série, David Tennant reprend son rôle dans la nouvelle bande-annonce de «Doctor Who».

La franchise Doctor Who reviendra en novembre prochain, avec trois épisodes spéciaux pour le 60e anniversaire, mettant en vedette David Tennant en tant que 14e docteur. Des épisodes aussi marqués par le retour d’une des partenaires de voyage spatio-temporel les plus appréciés des fans : Donna Noble (Tate).

Dans la bande-annonce dévoilée par la BBC, on peut aussi apercevoir la nouvelle version de Rose Tyler, interprétée ici par Yasmin Finney, et le mystérieux personnage joué par Neil Patrick Harris («How I met your Mother»), en train d'effectuer un pas de deux avec Tennant.

Un nouveau visage pour la série

Diffusée samedi en direct au Royaume-Uni, quelques instants avant la grande finale du Concours Eurovision de la chanson, la vidéo révèle également les titres des trois prochains épisodes : «The Star Beast», «Wild Blue Yonder» et «The Giggle».

«Les titres ne sont que le début de la plus grande aventure du Docteur à ce jour», promet le showrunner Russell T Davies («Years and Years»). «L'automne arrive, avec trois heures de danger, Donna et un désastre sur le point de se déclencher !»

Ces épisodes devraient être diffusés sur la BBC au Royaume-Uni et en Irlande, et sur Disney+ en France et ailleurs dans le monde.



Pour rappel, après la diffusion de ces nouveaux épisodes, la série reviendra ensuite avec une nouvelle incarnation du Docteur. C’est l’acteur de «Sex Education» Ncuti Gatwa qui lui prêtera ses traits. Millie Gibson sera quant à elle incarnée par Ruby Sunday.