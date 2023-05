Kate Winslet : l'actrice, en larmes, rend un émouvant hommage à sa fille aux Bafta TV

Kate Winslet a glané ce 14 mai un Bafta TV de la Meilleure Actrice pour son rôle dans «I am Ruth». La star a rendu hommage à sa fille Mia Threapleton, avec qui elle joue dans cet épisode de la série d'anthologie «I am...», qui dénonce les ravages psychologiques des réseaux sociaux sur la jeunesse.

Kate Winslet a ce dimanche 14 mai reçu le Bafta TV de la Meilleure Actrice pour sa performance acclamée par la critique dans «I am Ruth», épisode de la série d'anthologie «I am». L'actrice de 47 ans a semblé stupéfaite quand son nom a été appelé et a immédiatement fondu en larmes. Assise à ses côtés, Mia Threapleton, 22 ans, s'est elle aussi mise à pleurer en félicitant sa mère. Mère et fille ont partagé un câlin et un baiser avant que Kate Winslet ne monte sur scène pour récupérer son prix. Alors qu'elle prenait le micro, Kate a plaisanté : «Garantie d'être la seule de la nuit à pleurer.»

La star de «Titanic» a ensuite tenté de lire le discours qu’elle avait préparé mais a confié qu'elle ne pouvait pas le déchiffrer à cause de ses larmes. «Merci, merci beaucoup. Cela signifie beaucoup parce que cela veut vraiment dire que les petits drames télévisés britanniques peuvent encore être puissants», a-t-elle déclaré, avant de souligner l’importance capitale que des histoires de santé mentale comme dans «I am Ruth» soient entendues, la série mettant en scène une mère aux prises avec les problèmes de santé mentale de sa fille consumée par les pressions des réseaux sociaux.

Un rôle éprouvant pour sa fille

L’actrice a tenu à remercier le metteur en scène Dominic Savage, qu’elle s’est mise à chercher du regard dans l’assistance : «Mon Dieu, je ne peux pas te voir. Je deviens si aveugle, je suis si vieille maintenant, a-t-elle plaisanté, louant ensuite «la délicatesse» du réalisateur dans sa manière «de s’emparer d'histoires douloureuses qui arrivent vraiment aux femmes».

«Ce n'est pas seulement puissant mais courageux et c'est aussi important. Nous en avons besoin, nous voulons être entendues. Merci de nous avoir donné et d'avoir créé cet espace pour que nous puissions raconter nos histoires», a ajouté Kate Winslet.

Elle s'est ensuite emparée de son prix et a poursuivi : «Si je pouvais couper ça en deux, je donnerais l'autre moitié à ma fille Mia Threapleton. Nous avons fait ça ensemble, gamine.», a-t-elle lancé, tandis que Mia pouvait être vue dans son siège continuant de pleurer et d'envoyer des baisers à sa mère et de crier : «Je t'aime.»

Sur le tournage en lui-même, Kate Winslet a fait savoir la difficulté pour la jeune comédienne d'embrasser la douleur de son personnage. «Il y avait des jours où c'était une agonie pour elle de creuser aussi profondément qu'elle l'a fait dans un territoire émotionnel très effrayant parfois et cela m'a coupé le souffle.»

Kate Winslet a ensuite tenu à interpeller les gouvernements sur les dérives des réseaux sociaux et les ravages qu’elles causent sur la jeunesse. «Aux personnes qui détiennent le pouvoir, veuillez criminaliser le contenu préjudiciable, nous n'en voulons pas … À tout jeune qui en serait victime, demande de l'aide, l’aide sera là, c’est important de parler. Demande-la», a-t-elle supplié.





Plus tôt dans la soirée, Kate et Mia étaient déjà montées sur scène, «I Am Ruth» ayant également reçu le prix du Meilleur Drame.



C'était la première fois que Kate travaillait avec sa fille, qu'elle partage avec son ex-mari Jim Threapleton. «I am Ruth» met également en vedette Joe Anders, le fils que Kate Winslet a eu avec le réalisateur Sam Mendes.