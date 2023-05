Ted Lasso : comment Donald Trump a influencé la série à succès d'Apple TV+

Dans un entretien avec le site britannique The Guardian, Jason Sudeikis, qui tient le rôle principal dans la série «Ted Lasso» diffusée sur Apple TV+, a expliqué que son personnage avait été grandement modifié à cause de Donald Trump. Voici pourquoi.

Le contre-pied. Les fans de la série «Ted Lasso», qui cartonne sur Apple TV+ depuis son lancement en août 2020, ont bien failli avoir affaire à un personnage avec un comportement diamétralement opposé. Généreux et positif (parfois trop) à l’écran, le héros incarné par Jason Sudeikis aurait dû être un coach beaucoup plus caractériel, cherchant la confrontation avec ses interlocuteurs, a révélé le comédien au site britannique The Guardian.

Mais l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016, et son goût pour la provocation et l’outrance, ont poussé les créateurs de la série à modifier les traits de la personnalité du personnage principal. «C’était propre à la culture dans laquelle nous évoluons. Je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, mais cela m’affectait. Puis vous avez Donald Trump qui prend l’escalator. Et je me suis dit : ‘Ok, c’est stupide’. Et après j’ai vu ce que son comportement a révélé chez les autres», explique-t-il.

Être père change tout

Jason Sudeikis a tout simplement refusé d’incarner Ted Lasso de la manière dont il avait été imaginé, afin de ne pas participer plus encore à la tension ambiante. «J’ai détesté voir comment les gens ne s’écoutaient plus parler. Tout est devenu tellement binaire et je ne pense pas que le monde fonctionne de cette manière. Et en tant que nouveau parent – mon fils Otis est né en 2014 – je me suis dit que je ne voulais pas en rajouter», poursuit-il.

Drôle et captivante, «Ted Lasso» suit l’histoire d’un coach de football américain recruté pour prendre les rênes d’un club de football du championnat anglais. Un sport dont il ne maîtrise pas les règles, ce qui va rapidement créer des tensions avec la presse et les supporters locaux. Armé de sa bonne humeur légendaire, Ted Lasso n’est pas du genre à baisser les bras.