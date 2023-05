The Weeknd : le chanteur révèle avoir perdu sa voix à cause de la série «The Idol»

Dans une récente interview avec le magazine de mode W, Abel Tesfaye, alias The Weeknd, a révélé avoir perdu sa voix pendant le tournage de la série «The Idol» avec Lily-Rose Depp. Au point de devoir annuler un concert en septembre dernier.

Les risques du métier. Co-créateur de la série «The Idol», qui sera lancée le 5 juin sur la plate-forme de streaming américaine HBO Max, Abel ‘The Weeknd’ Tesfaye a confié au magazine de mode W avoir perdu sa voix lors du tournage, le contraignant à annuler un concert à Los Angeles dans la foulée (qu’il a reprogrammé par la suite). Selon le chanteur, c’est le fait d’incarner le personnage de Tedros, un gourou qui n’a aucun talent pour le chant, qui a provoqué cette perte de voix.

«J’ai dû enlever le costume de The Weeknd, mettre la perruque de Tedros, tourner avec Jocelyn (le nom du personnage incarné par Lily-Rose Depp), et redevenir The Weeknd. C’était compliqué d’alterner entre les deux. Pui, après le concert, j’ai perdu ma voix. Plus aucun son ne sortait. Cela ne m’était jamais arrivé auparavant », explique-t-il, avant d’offrir son analyse de la situation.

«Ma théorie est que j’ai oublié comment chanter parce que le personnage que j'incarne, Tedros, ne sait pas chanter. Peut-être que je vais chercher trop loin, mais c’était terrifiant. En tant que The Weeknd, je n’ai jamais manqué un concert. J’ai chanté avec la grippe. Je pourrais mourir sur cette scène. Mais il y avait quelque chose de très complexe qui me traversait l’esprit à ce moment précis», poursuit-il.