Disney+ : on sait quand sortiront la série «Echo» et la saison 2 de «Loki»

A l’occasion de la conférence Upfront de Disney, Kevin Feige, président de Marvel Studios, a annoncé ce 16 mai la date de sortie de la saison 2 de Loki, ainsi que de celle de la série «Echo», le spin-off d’«Hawkeye».

Il n’y a plus très longtemps à attendre. La suite de «Loki» ou les aventures du Dieu de la malice sera lancée le 6 octobre prochain sur Disney+, avec toujours Tom Hiddleston dans la peau du personnage principal, qui retrouvera normalement Owen Wilson sous les traits de son acolyte Mobius, mais aussi Gugu Mbatha-Raw, Sophia DiMartino ou encore Jonathan Majors, qui avait tourné ses scènes avant qu’il ne soit accusé d’agression.

La série accueillera en outre Ke Huy Quan. L’acteur révélé à 12 ans dans «Indiana Jones et le Temple Maudit» dans le rôle de Demi-Lune, puis dans les «Goonies», et récemment vu dans le film «Everything, Everywhere All at Once» qui lui a valu un Oscar, avait été contacté par Kevin Feige lui-même pour rejoindre la série. «Quand le film est sorti, le premier coup de fil que j’ai reçu était de la part de Kevin Feige qui m’a gentiment demandé si je voulais rejoindre le MCU. Ensuite, j’ai appelé mes amis des 'Goonies', et je leur ai dit : ‘Vous savez quoi ? Personne ne veut m’embaucher à part Steven Spielberg, George Lucas, les Daniels [les réalisateurs d’Everything, Everywhere All at Once] et Kevin Feige. C’est incroyable !’ 2022 est une année dont je me souviendrai toujours, car c’est l’une des plus heureuses de ma vie», avait raconté l’acteur pour le podcast «Happy Sad Confused».

Quant à la série «Echo», le spin-off d’«Hawkeye» qui sera centré sur le personnage d’Alaqua Cox, elle sera elle aussi dévoilée avant la fin de l’année. «Echo» sera la première série de Disney+ à dévoiler tous ses épisodes d'un seul coup le même jour. Les fans auront donc rendez-vous le 29 novembre pour un binge-watching.

«Echo» racontera «l'histoire d'origine de Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natal», indique le synopsis. «Elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour aller de l'avant.» Vincent D'Onofrio sera de retour en Kingpin, et Charlie Cox en Matt Murdock/Daredevil devrait être aussi du casting. Zahn McClarnon (Fargo), Devery Jacobs (Reservation Dogs), ou encore Cody Lightning complètent la distribution.