Indiana Jones : les 7 plus belles cascades de la saga

Dans le cinquième volet de la saga, «Indiana Jones et le Cadran de la destinée», présenté en avant-première au Festival de Cannes avant sa sortie le 28 juin, le plus célèbre aventurier du cinéma sautera d'un avion en flammes et réalisera de nouvelles courses-poursuites. Une habitude prise dès le premier volet, pour des prouesses souvent réalisées par Harrison Ford lui-même.

La poursuite du tank, «la dernière croisade»

«La Dernière croisade», un des opus les plus salués de la franchise, offre plusieurs séquences spectaculaires dont celle durant laquelle Indy doit sauver son père (Sean Connery) et Marcus Brody (Denholm Elliott) qui sont transportés dans un char nazi. A cheval, l'archéologue aventurier saute vers le véhicule blindé en mouvement pour tenter d'en prendre le contrôle. Mais alors qu'il essaie de s’accrocher, le conducteur dirige le char vers des rochers... Bien que particulièrement périlleuse, la cascade a été pour une partie réalisée par Harrison Ford et l’autre par sa doublure dans «Indiana Jones» et «Star Wars», Vic Armstrong, le cascadeur le plus prolifique de l’histoire comme le rapporte le Guinness Book. De quoi lui faire dire un jour à Newsweek que si «Harrison Ford n'était pas devenu acteur, il aurait fait un très bon cascadeur».

l'echappée en bateau, «La dernière croisade»

Dans «La Dernière Croisade» encore, quand Indy et Elsa (Alison Doody) s'échappent des catacombes vénitiennes, ils tentent de semer leurs ennemis en hors-bord. A la barre, Elsa passe in extremis entre deux paquebots en mouvement, ce qui entraîne l'écrasement en mode sandwich de leurs poursuivants. Selon IMDb, l'équipe de tournage avait été autorisée à accéder au Grand Canal pendant une journée pour tourner cette scène.

L'acrobatie à moto, «Le Royaume du Crâne de Cristal»

Dans «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal», Indy et son fils Mutt (joué par Shia LaBeouf) sont en fuite pour échapper au KGB. Les deux hommes courent dans les rues animées de Bedford et, lorsque les ennemis les rattrapent, ils s'engagent dans un combat au corps à corps. Indy est ensuite traîné dans le véhicule du KGB d'où il parvient à s'extirper pour s'asseoir à l'arrière de la moto de Mutt.

Le pont suspendu, «le temple maudit»

«Le Temple Maudit» comprend quelques-unes des plus remarquables cascades de la saga, notamment celle où Indy, son jeune acolyte Demi-Lune (Ke Huy Quan) et la chanteuse à la voix de crécelle Willie Scott (Kate Capshaw) se retrouvent piégés sur un pont de singe, alors que des ennemis s’approchent. Indy demande à ses compagnons de s'arnacher comme ils le peuvent et coupe les cordes qui soutiennent le pont. Une grande partie des poursuivants tombe à plusieurs mètres en contrebas dans des eaux infestées de crocodiles tandis que le trio parvient à s’accrocher au pont qui bascule et s'écrase contre le côté rocheux du ravin… Réalisée sur un pont suspendu en réalité renforcé par des câbles en acier, la cascade était néanmoins particulièrement périlleuse puisqu'effectuée à quarante-cinq mètres au-dessus d’une eau peu profonde.

Le saut en canot pneumatique, «Le Temple Maudit»

Toujours dans «Le Temple Maudit», alors que ses compagnons de route et lui se retrouvent piégés dans un avion sans pilote ni parachutes, l'idée vient à Indy de gonfler un canot pneumatique. Le trio s'y agrippe et saute dans le vide avant que l'avion ne se crashe. Après avoir effectué un vol plané, le frêle esquif et ses passagers atterrissent sur une montagne enneigée et se retrouvent, après une glissade mouvementée, pris dans de dangereux rapides. La fin de cette folle cascade a été tournée dans le parc national de Yosemite en Californie, sur les rapides de la rivière Tuolumme.

La poursuite en camion, «Les aventuriers de l'arche perdue»

Considérée comme l'une des plus grandes cascades de tous les temps, la poursuite en camion dans «Les Aventuriers de l’Arche Perdue» montre d'abord Indy à cheval en train de poursuivre le camion nazi qui contient l'Arche d'Alliance. Il saute depuis sa monture au galop sur le véhicule dont il arrose copieusement de coups de poing le conducteur. Parvenu à monter à bord, il est quelques instants plus tard éjecté par un soldat par le pare-brise du camion. Il tombe alors sur le capot et n’a d’autre choix que de s'accrocher fermement à la grille du radiateur. Menacé d'être écrasé contre le véhicule qui précède, Indy se glisse sous le camion puis, accroché à son fouet, il est ensuite traîné sur le sol sur plusieurs mètres. L'histoire raconte que cette séquence a été tournée par Spielberg en hommage au cascadeur légendaire Yakima Canutt, qui avait réussi une cascade similaire en utilisant des chevaux et un chariot dans «La Chevauchée Fantastique» de John Ford en 1939. Si Harrison Ford a laissé un cascadeur se glisser sous le camion, il a tenu à réaliser lui-même, tiré pour cela par un câble accroché à un camion, la glissade sur le sol, ce qui lui a valu une sérieuse blessure aux côtes.

Le rocher géant, «Les Aventuriers de l'Arche Perdue»

C’est l’une des séquences les plus emblématique de la saga et même de l’histoire du cinéma tant elle a inspiré films et même jeux vidéo... Dans les «Aventuriers de l’Arche Perdue» Indy, après avoir échappé à tout un tas de pièges mortels avec des araignées, des fléchettes, des fosses profondes, des portes descendantes et des lances volantes, est poursuivi par un immense rocher haut de trois mètres (voir à 1'42 dans la vidéo ci-dessous). Harrison Ford a insisté pour réaliser la cascade qui l'a contraint à se faire poursuivre - certes pas par un gros caillou géant de plusieurs tonnes - mais tout de même par une boule en fibre de verre d'un poids de 150kg. La scène a nécessité dix prises. «Harrison a battu le rocher de vitesse les dix fois, raconte Steven Spielberg. Mais j’ai été idiot de le laisser faire !»

Comme le réalisateur l'avait rappelé dans la biographie de Harrison Ford écrite par Paul Honeyford, «il y a quatre ou cinq scènes très risquées que Terry Leonard, J.R. Randall et Vic Armstrong ont faites pour lui. J.R. Randall était notre cascadeur, et il n’aurait pas laissé Harrison faire des cascades potentiellement mortelles. Mais Harrison a fait presque tout. Tout ce qui promettait simplement une blessure grave ou une invalidité totale, Harrison l'a fait ; tout ce qui promettait la mort par erreur de calcul fatale, Terry, Vic et J.R. l'ont fait.» En plus d'être impressionné par la volonté de l'acteur de réaliser ses propres cascades, le réalisateur était soulagé que tout le monde respire encore une fois le tournage terminé : «La chose la plus étonnante dans «Les Aventuriers de l’Arche perdue» est que tout le monde ait survécu.»