Parc Astérix : que vaut «le festival Toutatis», la nouvelle zone à sensations fortes ?

Le Parc Astérix a inauguré il y a quelques jours le «Festival Toutatis», sa nouvelle zone à sensations, que nous avons eu l'occasion de tester.

Les petits plats gaulois dans les grands. Quelques semaines après son ouverture au public, le 8 avril, le «Festival Toutatis» a été officiellement inauguré le 12 mai. Plus de deux ans de travaux ont été nécessaires pour en arriver à ce résultat. Des parrains et marraines de renom avaient fait le déplacement, tels Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, et Reem Kherici, ou encore Audrey Fleurot et Bilal Hassani.

Nous avons eu également l'occasion de tester ce nouvel espace de trois hectares, en conditions réelles. Pour les connaisseurs du parc, le festival se trouve à droite en entrant, au plus près de La trace du Hourra, qui se trouve désormais au cœur de la zone.

A ses côtés, se trouvent plusieurs points dignes d'intérêt, tel un restaurant doté d'une immense terrasse, une boutique, une vaste aire de jeu, une attraction familiale (Gyrofolix) et, surtout, le déjà fameux Grand huit Toutatis. Il s'agit d'un tout nouveau concept de rollercoaster pour le parc Astérix, pourtant déjà bien fourni en la matière.

De nombreuses nouveautés

Pour accéder à l'attraction, il faut pénétrer à l'intérieur d'une réplique surprenante d'un Tumulus gaulois. Très bien réalisé, il met tout de suite dans l'ambiance, en gardant le mystère sur la suite du (tumultueux) parcours.

Nous avons pu monter (plusieurs fois) au bord des wagons et sommes en mesure d'en dresser un bilan assez détaillé. Alors que le Parc Astérix dispose déjà de plusieurs grands huit (Goudurix, Oziris, Pégase Express) et montagnes russes (Tonnerre 2 Zeus), Toutatis apporte son lot de nouveautés.

Le départ, canon, s'effectue à plat et surprendra les amateurs de montagnes russes, habitués à attendre la première descente pour se faire retourner l'estomac. Ici, les visiteurs se font littéralement happer par le parcours, qui a la particularité, après une première phase d'accélération, de repartir en arrière à grande vitesse (et beaucoup plus vite que Pégase Express, par exemple) et en enchaînant les figures.

Un must en la matière

Beaucoup d'air jumps sont au programme (23 selon le parc, mais nous avons arrêté de compter après la dizaine) pendant environ 2 minutes et le passage terrifiant de la flèche verticale, à 51 mètres de hauteur, prolongé par une chute vertigineuse inclinée à 101°, est appelée à devenir un must en la matière.

Avec ce nouvel espace et son attraction phare, le Parc Astérix a fait une acquisition onéreuse (36 millions d'euros au total) mais de grande qualité. Et il peut se permettre de revendiquer plus que jamais son titre officieux de meilleur pourvoyeur de sensations fortes de l'Hexagone.