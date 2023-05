Le célèbre réalisateur de clips Valentin Petit est décédé dans un accident d'avion à l'âge de 32 ans

Réalisateur renommé de clips et de publicités, Valentin Petit est décédé ce samedi dans un accident d’avion de tourisme, a annoncé le Berry Républicain.

Il est l’une des trois victimes du crash d’un avion de tourisme survenu ce samedi 20 mai en Suisse, qui n’a fait aucun survivant. Le réalisateur Valentin Petit est décédé à l’âge de 32 ans, a fait savoir le Berry Républicain.

Le vol était «un cadeau d’anniversaire qu’un proche lui avait offert. Nous allons devoir récupérer le corps, qui doit d’abord être autopsié, pour le ramener chez nous», ont révélé ses parents, «dévastés» depuis qu'ils ont appris l'horrible nouvelle ce dimanche. Valentin Petit devait fêter ses 33 ans ce lundi. Les causes du drame ne sont pas connues.

Le réalisateur était réputé pour ses clips à l’esthétique novatrice. Il avait signé les vidéos de plusieurs stars de la musique dont Nekfeu (Risibles amours), A$AP Ferg et Pharrell Williams (Green Juice), mais aussi Roméo Elvis (Normal) ou encore Rosalia (SAOKO).

De nombreuses marques, telles que Adidas, Sony, Nike, Balmain, Beats, H&M, Peugeot, ou encore Ubisoft avaient fait appel à lui pour des spots publicitaires.

On lui doit aussi La Course sur les toits de Paris, réalisée pour les Jeux Olympiques 2024.

Il avait également sorti un court-métrage, «Antophobia», qui avait été sélectionné dans plusieurs festivals.

Depuis l’annonce de sa disparition, des personnalités de l’industrie musicale et de l’audiovisuel ont partagé leur chagrin et rendent hommage au jeune homme qui comptait «parmi les artistes les plus talentueux de sa génération», peut-on lire sur Twitter. Pour se replonger dans son univers singulier, on peut revoir ci-dessous une interview de lui réalisée il y a plusieurs années, dans laquelle il expliquait son processus créatif. Il est aussi possible de voir quelques-uns de ses travaux ici.