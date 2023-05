Aya Nakamura : à Lyon, la chanteuse salue le public par un étrange « Ça va Bordeaux ?»

Alors que la chanteuse était en concert à Lyon hier soir, à la Halle Tony-Garnier, elle a commencé sa performance en lançant à son public «Ça va Bordeaux ?» Une petite erreur vite relevée sur les réseaux sociaux.

Une petite bourde. L’interprète de «Jolie nana» s’est trompée de nom de ville hier soir à l’occasion du second concert de son «DNK Tour». L’artiste, qui a entamé cette nouvelle tournée dimanche 21 mai à Bordeaux, a enchaîné hier soir avec une date à Lyon. Sauf que devant le public lyonnais, l’artiste s’est fendue d’un «Ça va ou quoi Bordeaux», a rapporté le journal Sud Ouest. Une bourde qui a engendré plusieurs tweets désapprobateurs, sans pour autant gâcher la soirée.

mais comment ça aya nakamura elle vient à lyon et elle nous confond avec bordeaux un gros « salut, bordeaux » — (@liyahdollz) May 23, 2023

Aya nakamura en plein concert à Lyon qui dit "ça dit quoi Bordeaux ? " — meliza hamadi (@94Meliza) May 23, 2023

La star de 28 ans, récemment récompensée lors de la première édition des Flammes, ne devrait pas manquer de réviser son programme avant de monter sur scène lors de ses prochaines dates.

Aya Nakamura se produira notamment dès ce vendredi 26 mai et jusqu'au dimanche 28 à l'Accor Arena Paris, avant de jouer en juin à Dijon, Marseille, Reims et Nancy. Une tournée qui passera également par le Main Square festival et les Vieilles Charrues en juillet.