The Witcher, saison 3 : Henry Cavill évoque l'évolution de la relation entre Geralt et Ciri (SPOILERS)

Dans une interview accordée au site Tudum, Henry Cavill s’est exprimé sur l’évolution des rapports liant son personnage de Geralt de Riv à celui de Ciri, l’Enfant-Surprise dont il a la charge, dans la saison 3 de «The Witcher» qui sera lancée le 29 juin prochain sur Netflix.

Dernier tour de piste. Henry Cavill doit quitter le costume de Geralt de Riv à l’issue de la saison 3 de «The Witcher», dont le lancement est attendu – avec beaucoup d’impatience – pour le 29 juin prochain sur Netflix. En attendant de dire adieu à la série, le comédien britannique de 40 ans a pris le temps d’évoquer l’évolution de la relation de son personnage avec celui de Ciri, l’Enfant-Surprise dont il a la charge, et qui est plus que jamais en danger depuis qu'il a appris que son père biologique n’était autre qu’Emhyr var Emreis, l’Empereur de Nilfgaard.

«Le danger n’est plus théorique, il est tout à fait réel. Ils vont se trouver dans la cage aux lions à chacune de leurs étapes», explique Henry Cavill au site Tudum. L’interprète de Geralt de Riv explique également que ce dernier ne se laissera pas troubler par les enjeux politiques en raison de son expérience en la matière. Notamment dans une saison 3 qui verra les Elfes se battre pour leur liberté, et les mages se liguer les uns contre les autres.

Place à Liam Hemsworth

«Geralt a toujours su prendre ses distances avec ces menaces de guerre, de famine, et de fin des temps», souligne-t-il. «Il sera plutôt à dire : ‘J’ai déjà vécu ça. Ce n’est pas la fin du monde. Cela va juste être une nouvelle bataille», poursuit l’acteur. Pour lui, protéger Ciri reste l’objectif principal de son personnage, «parce que tout le monde est après elle». «Geralt a vu comment la politique fonctionne. Et tout cela est incroyablement égoïste. Peu importe de quel côté on se trouve, chacun n’agit que pour ses propres intérêts. Et il pense : ‘Pourquoi est-ce que je choisirais un camp alors que je sais ce qui va se passer ?’», continue le comédien.

En conclusion, Henry Cavill, qui laissera sa place à Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv lors de la saison 4, est persuadé que la relation entre le héros et Ciri, et ce que cela permet de dévoiler de la personnalité de Geralt, devrait captiver les fans. «C’est plutôt charmant de voir que derrière cette façade cynique, acerbe, et froide se trouve un être très aimant», précise-t-il.