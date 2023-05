«Le Seigneur des Anneaux» : un thérapeute engagé sur le tournage de la série pour gérer les attaques racistes

Invité du podcast «Just for Variety», le comédien Ismael Cruz Cordova, qui incarne l’Elfe Arondir dans la série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir», a révélé que la production avait embauché une thérapeute sur le tournage pour gérer les attaques racistes.

Triste réalité. Invité du podcast «Just for Variety», Ismael Cruz Cordova s’est exprimé sur la gestion du bien-être mental sur le tournage de la série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir». Aussi, le comédien, qui incarne le personnage d’Arondir à l’écran, est le premier comédien de couleur à prêter ses traits à un Elfe tiré de l’univers créé par J.R.R. Tolkien.

Lui et d’autres acteurs se sont retrouvés la cible de nombreuses attaques racistes de la part de certains téléspectateurs, la série diffusée sur Amazon Prime Video ayant décidé de faire appel à un casting divers et inclusif. Heureusement pour Ismael Cruz Cordova et ses collègues de travail, la production avait pensé à embaucher une thérapeute afin de les aider à faire face pendant le tournage de la saison 2. «Vous avez besoin de soutien dans ces moments, car les voix sont puissantes et elles viennent jusqu’à vous de différentes manières», explique-t-il. «J’aime la voir, même si nous ne parlons pas. Je savais qu’il y avait quelqu’un qui me voyait dans ma totalité. Je n’étais pas seulement un acteur», poursuit-il.

Selon Ismael Cruz Cordova, les attaques racistes ont forcément eu «un impact psychologique et sur le bien-être mental. C’est une chose dont je n’ai pas peur de parler si cela peut permettre aux gens de comprendre que ce qu’ils font et ce qu’ils disent en ligne peuvent vraiment nous faire du mal», continue l’acteur, qui précise que les insultes ne sont qu’une partie de ce qu’ils subissent. «Mon téléphone a été piraté, mes comptes bancaires, mon compte PayPal. Mes amis ont reçu des messages. J’ai eu des menaces de mort. J’ai reçu des courriers. Des gens ont trouvé mon adresse», précise-t-il. «Mais nous sommes encore là», lâche-t-il avec un grand sourire.

Pas un cas isolé

Malheureusement, «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir» est loin d’être un cas isolé. En mai 2022, la comédienne Moses Ingram, 29 ans, se réjouissait de tenir un des rôles principaux dans la série «Obi-Wan Kenobi» sur Disney+. La société de production Lucasfilm avait toutefois tenu à la prévenir du risque de harcèlement à connotation raciste dont elle allait être la cible de la part de certains fans de Star Wars. Et lui avait proposé tout le soutien nécessaire pour faire face à ces attaques déplorables.

«Bien sûr, il y aura toujours des zones de haine. Mais je n’ai pas de problème à bloquer les indésirables. ‘Obi-Wan Kenobi’ va apporter une diversité jamais vue dans la galaxie auparavant selon moi. Et à mon avis, il était temps que cela se produise. Si vous avez des robots et des aliens qui parlent, mais aucune personne de couleur, cela n’a aucun sens. Nous sommes en 2022. Et pourtant, nous ne sommes qu’au début de ce changement. Mais mieux vaut tard que jamais», avait-elle déclaré.