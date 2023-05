The Mandalorian : la révélation inattendue de Pedro Pascal sur son personnage

Lors d’une table ronde organisée par la site américain The Hollywood Reporter, Pedro Pascal a révélé ne plus incarner le héros de la série «The Mandalorian» à l’écran, se contentant d’assurer la voix-off en post-production. Ce qui lui laisse le temps pour ses autres projets.

Un secret de polichinelle. C'est confirmé, Pedro Pascal n’a pas le don d’ubiquité. Du moins pas encore. Lors d'une table ronde organisée avec d’autres acteurs par le site américain The Hollywood Reporter, Pedro Pasal a confirmé ne plus incarner physiquement le héros de «The Mandalorian» à l’écran. En regardant la série, les téléspectateurs découvrent Brendan Wayne dans la peau de Din Djarin, et c’est le cascadeur Lateef Crowder qui assure les scènes d’action. Pedro Pascal n’intervient désormais qu’en post-production, afin d’enregistrer sa voix. Mais cela n’a pas toujours été comme ça.

«Il y a eu toute période d’expérimentation, en étant dans le costume pendant une bonne partie du temps, et franchement, mon corps ne le supportait pas. Pas pendant les quatre mois de tournage. Mais j’ai été dedans. Cela a duré un bon moment, dans la durée. Mais désormais, nous avons trouvé le bon compromis, ce qui est super cool, et ce qui est encore mieux, c’est que cela m’offre l’opportunité de faire autre chose», explique-t-il, avant de féliciter ses deux camarades qui apparaissent à l’écran.

C’est donc grâce à cet arrangement entre le comédien et Disney que les téléspectateurs ont eu l’opportunité de découvrir Pedro Pascal à l’affiche de la série «The Last of Us», dont le tournage se déroulait en même temps que celui de la saison 3 de «The Mandalorian». Et que nous serons en mesure de voir dans d’autres projets à l’avenir, comme le film «Gladiator 2». Personne ne va s’en plaindre.