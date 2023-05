Succession : Brian Cox révèle sa principale frustration concernant la dernière saison (SPOILERS)

Dans un entretien avec la chaîne britannique BBC, Brian Cox, qui incarne le personnage de Logan Roy dans «Succession», a partagé sa frustration à propos du sort réservé à ce dernier dans l’ultime saison 4 de la série. Attention, spoilers !

À la fois content et contrarié. Interrogé par le journaliste Amol Rajan sur la chaîne britannique BBC Two, Brian Cox a partagé sa frustration de n’avoir tourné qu’une poignée d’épisodes dans l’ultime saison 4 de «Succession». La raison ? Son personnage, Logan Roy, qui avait déjà eu un infarctus dans le premier épisode de la première saison, a cette fois succombé à un arrêt cardiaque dans le troisième épisode de ce quatrième chapitre, alors qu’il se trouve dans son jet privé en direction de la Suède. Une mort que le comédien a trouvé à la fois brillante, et frustrante, estimant qu’elle arrivait peut-être un peu trop tôt dans la saison 4. Au point de se sentir rejeté.

«Cela me convenait en définitive, mais je me suis tout de même senti un peu rejeté. Vous savez, je me suis senti... après tout le travail que j’avais accompli, et finalement, je meurs allongé sur la moquette d’un avion», estime-t-il.

Brian Cox, qui s’était rendu de sa propre initiative sur le tournage de l’épisode de son enterrement afin de brouiller les pistes auprès de la presse spécialisée, s’est toutefois amusé à laisser entendre que Logan Roy pourrait ne pas être mort. Et que tout cela pourrait n'être qu’une ruse pour identifier, enfin, lequel de ses enfants est le plus à même de reprendre les rênes de l’empire familiale.

«J'y crois encore, peut-être Logan n’est-il pas mort. Cela pourrait n'être qu’une ruse pour trouver son successeur. Si on se met à la place de Logan, il doit savoir comment ses enfants vont se comporter quand il va mourir, ce qu’il va arriver. Et la seule façon de le savoir est de simuler sa mort, observant à distance le chaos que cela provoque», lance-t-il. Avant de confirmer que cela n’arrivera pas. Le dernier épisode de l’ultime saison 4 sera diffusé ce dimanche aux États-Unis sur la chaîne américaine HBO.