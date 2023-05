Ahsoka : voilà ce que Ray Stevenson pensait de la série et de son personnage

Décédé le 21 mai dernier, Ray Stevenson s’était entretenu avec le site américain EW.com lors de l’événement Star Wars Celebration, organisé à Londres en avril dernier, pour évoquer sa présence au générique de la série «Ahsoka». Et voici ce qu’il en disait.

Un de ses derniers projets. L’acteur britannique Ray Stevenson est décédé de manière soudaine le 21 mai dernier – les causes de sa mort restent inconnues pour le moment – à seulement quatre jours de son 59e anniversaire. Le site américain EW.com vient de publier les extraits de son interview réalisée en avril dernier lors de l’événement Star Wars Celebration, à Londres, où il s’était exprimé à propos de la série «Ahsoka» attendue en août 2023 sur Disney+. Le comédien y incarne le personnage de Baylan Skoll, qui pourrait être – ou pas – un Jedi Noir qui se tiendra sur la route de l’héroïne incarnée par Rosario Dawson. Une expérience qui avait énormément plu à l’acteur.

«L’une des choses les plus déroutantes au début étaient les costumes qui sont des pièces de collection. Et les décors. Vous vous demandez, ‘qui a fait ça ?’. Et après vous regardez les décors autour de vous – les talents techniques et créatifs sont à couper le souffle. Et vous devez vous tenir là sur vos deux pieds et occuper l’espace», commence-t-il.

Pour Ray Stevenson, travailler avec les équipes de Star Wars a été un moment de pure jouissance professionnelle. «Vous recevez cette confiance de Dave Filoni et Jon Favreau (les producteurs exécutifs de la série, ndlr), et des autres acteurs, ce qui est génial. Tout le monde travaille à tel point. Je dois admettre que je suis dérouté par l’humilité des personnes talentueuses qui se trouvent à tous les niveaux de chaque département – les heures consacrées, la qualité du travail accompli – et vous êtes impatient de revenir sur le plateau de tournage pour voir ce qui est au programme de la journée», poursuit-il.

Le coup du sabre laser

Le comédien avouait avoir particulièrement apprécié les scènes d’action. «Ils vous entraînent pour votre personnage, et vous vous retrouvez avec l’équipe des cascadeurs, et c’est très inspirant de les voir développer les scènes de combat… De les voir se réunir le jour du tournage, et ils travaillent sur les angles de caméra, pendant que nous répétons les scènes – et tout cela est imbriqué», dit-il.

Que pensait Ray Stevenson de son personnage, qui sera l’un des principaux antagonistes de la série ? «Il a une sorte d’habilité inhérente en lui. Si vous ne vous tenez pas en travers de son chemin, il ne montrera aucune agressivité. Mais si vous le faites, vous risquez d’être réduit en morceau, car il a une motivation particulière que Dave et Jon connaissent, et qui sera, je l’espère, dévoilée pendant l’histoire. Et c’est à couper le souffle», explique celui qui avoue être retrombé en enfance au moment de tenir pour la première fois un sabre laser sur le tournage. «Je dois l’admettre, la première fois que vous actionnez un sabre laser, et que vous faites le bruit. Et après vous êtes là ‘Oh, je m’excuse !’ Tout le monde le fait, mais c’est plus fort que vous !», s’amusait-il.